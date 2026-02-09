Дальний Восток и Байкал: Что хотят посетить иностранные туристы в России

Отдыхающие из Китая любят посещать Дальний Восток и Байкал, а арабские туристы отдают предпочтение исламским регионам, сказал НСН Артур Мурадян.

Иностранных туристов в России привлекают рестораны, культура, природа и безопасность, сказал НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Больше половины туристического потока в Россию в прошлом году пришлось на граждан Китая. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные Погранслужбы ФСБ. Мурадян отметил, что иностранных туристов привлекает в России многообразие страны.

«Для китайских туристов предпочтительными являются города Дальнего Востока — Хабаровск, Владивосток, также часто ездят на озеро Байкал. Если говорить про зимний период, то они едут в Мурманскую область за северным сиянием и настоящей русской зимой. В остальное время безусловными лидерами являются Москва и Санкт-Петербург. Арабским туристам интересны наши исламские регионы — Казань, Дагестан, в принципе Северный Кавказ. Иностранных туристов привлекают природа и дешевизна по сравнению с европейскими курортами. Они ценят безопасность, культуру, рестораны с их уровнем сервиса. Также привлекает многообразие нашей страны», — сказал собеседник НСН.

По его словам, необходимо работать над популяризацией России как постоянного туристического направления у иностранцев.

«Я думаю, что иностранные туристы, которые когда-нибудь снова планируют путешествие по России, будут расширять географию посещения. Это и Карелия, это и Дальний Восток с Камчаткой и другие прекрасные места. Но это перспектива, над которой предстоит еще много работать, продвигая Россию как не разовое, а как постоянное, стабильное туристическое направление, доступное разному формату и разному кошельку», — добавил эксперт.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила в пресс-центре НСН, что в общем объеме всех иностранцев, приезжающих в Россию с целью туризма, Китай занимает почти половину.