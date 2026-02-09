С 1 марта постояльцев гостиниц в России будут обслуживать по новым правилам

Новые правила предоставления гостиничных услуг вводятся в России с 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Они коснутся размещения в гостиницах, санаториях, базах отдыха и кемпингах. В частности, ждать постояльцев нужно будет сутки и до расчетного часа следующего дня отменить бронь будет невозможно, при этом потребителю полностью вернут залог в случае, если он откажется от размещения до дня заезда.

Кроме того, бесплатного кипятка с начала весны может и не быть в гостиницах, так как, согласно изменениям, эта услуга вычеркнута из перечня обязательных требований. Однако вместо нее клиентам должны предоставить тонометр и аптечку, вызвать скорую, принести корреспонденцию и разбудить к определенному времени.

Заселять в номера будут при предъявлении паспорта, загранпаспорта, водительского удостоверения, временного удостоверения личности гражданина РФ, а также с помощью идентификации через мессенджер МАХ и «Госуслуги».

