Российские регионы продолжают привлекать иностранных путешественников, несмотря на текущую международную обстановку. Согласно данным дипломатического представительства в Нью-Йорке, туристы из Соединенных Штатов все чаще выбирают для посещения не только мегаполисы, но и природные достопримечательности страны.

Помимо традиционных поездок в Москву и Санкт-Петербург, которые остаются базовыми точками маршрутов, американцы проявляют высокий интерес к Карелии. В список наиболее востребованных направлений также вошли города Золотого кольца, Сочи и озеро Байкал. Кроме того, популярностью пользуются отдаленные и самобытные регионы, такие как Алтай, Камчатка и Кавказ.

Представители Генконсульства РФ отмечают, что личное знакомство с природным богатством России и гостеприимством ее жителей способствует формированию положительного образа страны. Подобная «народная дипломатия» зачастую оставляет у иностранных гостей глубокие впечатления, которые сохраняются и после возвращения домой.

В интервью агентству «РИА Новости» дипломаты подчеркнули, что именно сочетание уникальных ландшафтов и прямого общения с людьми эффективно работает на закрепление симпатий в сердцах рядовых американских граждан. Это подтверждает устойчивый интерес к российскому направлению даже в условиях логистических сложностей.