«Туриндекс» попал в аварию: поиск туров не работает

Турагент Александр А. рассказал порталу TourDom.ru о длящейся еще со вчерашнего дня проблеме с модулями поиска туров, установленными на сайте его компании. Агентство пользуется технологическими решениями ООО «Трэвелсофт» (система «Туриндекс»).

«Не работает ни поисковик “Турпоиск”, ни блок “Витрина туров”, на которой выставляются горящие предложения. Зайти через личный кабинет и связаться с техподдержкой невозможно», – пояснил руководитель туркомпании.

По его словам, модули были установлены на сайт более 15 лет назад, прежде технические проблемы если и возникали, то быстро решались.

Как говорит Алексей А., с 2022 года его турагентство работает только в онлайн-формате, офисов нет. Поисковики на сайте критически важны, через них поступает примерно 50% заявок от клиентов, а сейчас из-за сбоя остается только обслуживать в «телефонном режиме» постоянных туристов.

В ООО «Трэвелсофт» нам объяснили техническую проблему «аварией», подробностей, а также сколько времени уйдет на ее устранение, не уточнили. Пообещали дать расширенный комментарий в течение часа, но, по состоянию на 14:00 9 февраля так и не перезвонили, сайт tourindex.ru недоступен.

По словам представителей компаний, занимающихся разработкой IT-решений в сфере туризма, доля ООО «Трэвелсофт» на рынке сейчас «скромная», оценить ее в процентном соотношении специалисты затрудняются.