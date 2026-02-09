Десятки клиентов турагентства остались без отдыха и денег

Суд в Уфе приговорил к 5 годам колонии турагента, которая собирала с клиентов деньги для бронирования зарубежных туров, но не выполняла свои обязательства, сообщили в региональной прокуратуре.

Обвиняемой инкриминировали 75 эпизодов мошенничества, произошедших в 2022–2023 годах Подсудимая признала вину. Суд постановил взыскать с нее похищенные суммы. При этом надзорное ведомство приводит разные данные о размере ущерба. В официальном телеграмм-канале прокуратуры речь идет о 14 млн руб., а на сайте прокуратуры фигурирует цифра в 6 млн.

Осужденная должна будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, но она получила отсрочку до тех пор, пока ее ребенок не достигнет 14-летнего возраста.

В 2026 году было направлено в суд или возбуждено несколько похожих уголовных дел. Например, в Новокузнецке турагента обвинили в хищении 10 млн рублей у 47 клиентов. В Магнитогорске менеджера турфирмы заподозрили в мошенничестве на сумму около 10 млн руб. – пострадали более 50 туристов, которые не получили оплаченные туры и услуги. В Амурской области сразу несколько семей обратились в полицию с заявлениями о том, что турагент оставил их без отдыха и денег. Еще одно уголовное дело возбуждено в Благовещенске: более 25 россиян застряли во Вьетнаме без обратных билетов, потому что местный агент обманул их при бронировании.