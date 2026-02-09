В Татарстане построят курорт «Казань Марина» с посещаемостью до 620 тысяч туристов ежегодно

Лаишевский район Татарстана, расположенный в 35 километрах от столицы республики, планируют сделать новым местом притяжения для отдыхающих благодаря новому проекту - строительству на живописном берегу Волги туристического комплекса «Казань Марина». Начало работ намечено на 2027 год.

Общий бюджет проекта составляет 29,4 миллиарда рублей, и для его реализации планируется привлечение федеральных субсидий. Интерес компаний к будущему курорту стал проявляться еще в 2024 году: две трети лотов уже нашли своих потенциальных инвесторов. Проект получил статус приоритетного инвестиционного, что открывает перед его участниками возможности для льготного кредитования и других видов государственной поддержки.

Туристический комплекс обещает стать первой полноценной мариной на Волжском побережье, способной одновременно принять до 300 яхт и обеспечить обслуживание для 500 судов. Территория курорта «Казань Марина» раскинется на 72 гектара и будет включать в себя не только причалы, но и развитую инфраструктуру: комфортабельную набережную, отели, СПА-центры, ресторанную зону с живописным видом на Волгу, символичный маяк с обзорной площадкой, а также спортивные площадки и развлекательные объекты для детей. Дорога от Казани до нового центра отдыха займет около часа.

Ожидается, что все запланированные к строительству объекты будут введены в эксплуатацию к 2028 году. По прогнозам, реализация проекта приведет к созданию двух тысяч рабочих мест и привлечет до 620 тысяч туристов ежегодно, сообщает портал inkazan.ru.

