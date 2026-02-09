Какие необычные явления можно увидеть в Вологодской области

Вологодская область богата природными историческими памятниками, появление которых ученые до сих пор затрудняются объяснить. Среди них особняком стоят каменные столы — как выясняется, атрибуты власти в Древней и Средневековой Руси. Поговорили с известным вологодским историком и археологом Иваном Никитинским о том, где они расположены, как использовались в древности и какие с ними связаны легенды и тайны.

Воротиловы камни

«Все знают слова и термины — столица, возведение на престол, престольный праздник, стол русской избы, его значение для крестьян и связанные с ним ритуалы. Я в свое время собрал картотеку на 80 камней, имеющихся в Вологодской области, которые официально называют культовыми камнями или святилищами. В моем же представлении, это камни древней и средневековой инфраструктуры, связанной с поселениями и дорогами», — говорит Иван Никитинский, историк, археолог, руководивший более чем 30 научными экспедициями, в ходе которых нашли свыше 100 археологических памятников.

У людей в древности были и поселения, и дороги, а ориентироваться в пространстве помогали камни, что называется, "твердые носители", шутит ученый.

По его словам, так они и "работали" на протяжении сотен и более веков. При этом в официальной терминологии их продолжают называть "культовыми камнями", которым поклонялись и проводили рядом ритуалы, указал специалист. За годы исследований он понял, что камни были объектами ориентирования. Именно с такой стороны на них и следует смотреть, подчеркнул Никитинский.

В Междуреченском округе ему удалось найти уникальный объект — выкладку из камней 7,5 м в длину в виде пресмыкающегося, условно называемого драконом или ящером.

«За образец брали ящерицу: изгиб тела, как у ящерицы, с лапами, головой, мордой, глазницами, пастью. Всего 14 камней. Головой этот дракон направлен четко на север. Трудно возразить, что это не дракон. Такие камни называются воротиловы», — рассказывает ученый (воротило — рычаг, используемый для поворота крыльев ветряной мельницы по ветру).

О воротиловых камнях известен десяток легенд. Согласно некоторым из них, камни выпали из каменной тучи и легли на земле: "так их тут поворотило".

«Сразу вспоминается падение камней из "каменно-огненной тучи" в Великом Устюге в 1290 году (имеется в виду геологический феномен, причины которого ученые до сих пор однозначно не установили — прим. ТАСС), — объясняет Никитинский. — В истинный полдень, в 12 часов 22 минуты, тень от гномона — древнейшего астрономического инструмента, а я ставил 5-метровую нивелировочную рейку, четко ложится по оси этой каменной выкладки с юга на север. То есть это стопроцентный солнечный компас, солнечные часы и солнечный древний календарь, поскольку от головы дракона вверх по склону выявляется шесть рукотворных террас. Соответственно, шесть месяцев в году тень от гномона уменьшается к 22 июня, а потом увеличивается. Поразительно, что местное население бережно отнеслось к этим камням и не разрушило их».

Объяснение, почему именно дракон, — простое, отмечает Никитинский: ночью Полярная звезда — главный ориентир, а две трети неба вокруг нее — это созвездие Дракона. Он в течение ночи движется вокруг Полярной звезды, вращает эту ось, потому и Воротило — "Вращающий ось", пояснил ученый. Самим воротиловым камням много миллионов лет, а выкладка использовалась примерно с конца XIII по XVI век.

Легенда о монастыре

Со здешними камнями связана и легенда о преподобном Димитрии Прилуцком, духовном друге и сомолитвеннике Сергия Радонежского. Направляясь со своим учеником Пахомием из Москвы в Вологду с намерением построить монастырь, они расположились на отдых на одном из камней (ныне это Междуреченский округ, примерно в 100 км от Вологды). Однако местные попросили монахов покинуть это место.

«По тем временам вполне понятно, почему их прогнали. Скорее всего, это был каменный стол, которым заведовал местный старейшина, а у славянских племен — князь. Посмотрите златник Владимира Святославовича, первую золотую монету Киевской Руси от X века. На нем написано: "Владимир на столе". А сидит он на четырехугольном предмете, это и есть не что иное, как каменный стол», — объясняет Никитинский.

В итоге Спасо-Прилуцкий монастырь основали на левом берегу реки у села Выпрягово к северу от Вологды по дороге в Белоозеро. Обитель пользовалась большим уважением со стороны великих князей Иоанна III, Василия III и царя Иоанна IV.

Древняя обсерватория

«В деревне Коврижново Шекснинского округа до сих пор стоят два каменных стола — кварцитовые плиты по 670 кг на каменных ножках, осями четко ориентированные на восток-запад. Первый — более низкий и более ранний, формы не имеет. Второй — четырехугольный, ориентированный по сторонам света, на более высоких ножках. Солнце садится в створе этих камней в день весеннего и осеннего равноденствия. Это явная стопроцентная пригоризонтная обсерватория», — говорит Никитинский.

Из этих мест до конца XVI века и дольше поставлялось, в том числе и к царскому столу, большое количество красной и черной икры, рыбы — стерляди, белуги, нельмы. Вес рыбин достигал 100−200 кг.

Как отмечает ученый, скорее всего, рыбу разделывали на этих каменных столах. На них можно увидеть следы работы, поверхность хорошо зашлифованная, также между ножек есть удобное место под большой сосуд. Никитинский предположил, что туда спускали икру или кровь при разделке рыбы.

Согласно исследованию рыбных промыслов, которое провели историк Федор Коновалов и биолог Александр Коновалов, на каждых пяти верстах реки Шексны в XIV–XV веках были езы (рыболовная плотина, устроенная с помощью кольев и прутьев) для ловли рыбы.

«Они стояли вплоть до XIX века, пока не стали мешать судоходству. Рыбины по 100 кг вылавливали в Шексне и в наше время. Известна фотография бывшего губернатора Вологодской области Вячеслава Позгалева с огромной добычей», — рассказывает ученый.

Каменные столы, вероятно, использовали не только при разделке рыбин, но и при разделке туш диких и домашних животных.

Ротация мест выпаса, охотничьих и земельных угодий, по информации Никитинского, сохранялась до 1917 года. Община следила, чтобы пользование землей было справедливым, поэтому необходимым становилось знание сторон света. Кроме того, нужна была выборная власть, то есть староста, старейшина. Как отмечает эксперт, связанные с каменными столами престольные праздники сохранились до наших дней.

В деревне Саранцино Междуреченского округа тоже сохранилась каменная четырехугольная плита при входе в местную часовню.

«Это стационарный местный компас, которым мог заведовать местный старейшина, — уверен исследователь. — Четыре стороны света нужны были, чтобы ориентироваться в пространстве, справедливо делить земли, угодья. Престольные праздники, связанные с этой плитой, немного переиначенные, продолжались здесь, когда уже существовал колхоз. Мистики тут мало», — говорит ученый.

Тиуновское святилище и петроглифы

В Тарногском округе у деревни Тиуновской в 1985 году экспедиция во главе с Никитинским обнаружила археологический памятник, представляющий собой валун с петроглифами, названный впоследствии Тиуновским святилищем. Это четырехугольный куполообразный камень, ориентированный по сторонам света, который в точности повторяет конфигурацию Заволочья — средневековой территории Русского Севера.

«На нем изображен весь окружающий мир, как его представляли кокшары — жители, населяющие окрестности реки Кокшеньги. Жившие здесь в XIV–XVI веках, они изобразили на камне свою картину мира с Древом Жизни, антропоморфными аллегориями природных сил. Само святилище — это Тиуновская трехмерная модель Заволочья конца XV века, можно даже сказать "тиуновский глобус"», — рассказывает ученый.

Камень, говорит он, мог использоваться как календарь, обсерватория и даже школа для обучения основам географии, грамоты, математики.

«Памятник по имеющимся на нем надписям датировали лучшие специалисты России: специалист по письменности Амосов, по граффити — Медынцева, известные археологи Зализняк и Янин. А трасолог (специалист, занимающийся анализом различных следов, часто криминалист — прим. ТАСС) Наталья Скакун отделила поздние рисунки от процарапанных ранее», — говорит Никитинский.

Компас в Голубково

Летом 2025 года жители деревни Голубково, что в 8 км от Вологды, пригласили ученого посмотреть на два камня, которые они нашли в ее центре, — это четырехугольная кварцитовая плита сторонами 1,16 м и толщиной 25 см и еще один кубический камень.

«Оказалось, что плита была ориентирована с юга на север, то есть это еще один каменный компас. Как ни странно, в деревне стояла церковь с XVII века и до советского времени, от которой сегодня остались руины. Так вот, церковь четко ориентирована с юга на север, то есть не по канону РПЦ, ведь по православным канонам церкви ставят с востока на запад. Еще в одном селе стоит пирамидальный камень высотой около метра, слегка усеченный, четырехгранный 1,1 на 1 м. Он четко ориентирован: юг — север, запад — восток. И так же ориентирована часовня рядом, и улицы в центре этого Нового села. С севера на юг идет основная дорога села и с запада на восток — более короткая. Это и есть дорожно-поселенческая инфраструктура», — рассказывает Иван Никитинский.

Практически о каждом необычном камне, который есть в регионе, по данным ученого, в народе сложены легенды. Но над полной разгадкой всех природных явлений Вологодчины предстоит еще поработать.

Наталия Казаковцева​​​