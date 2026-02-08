В Калининградской области для туристов ввели новый запрет

Балтийское море этой зимой превратилось то ли в Белое, то ли в Карское или Лаптевых – замерзло. К счастью, не везде. Если на главных калининградских курортах – в Светлогорске и Зеленоградске – слой льда не особенно широкий, то в Пионерском почти до горизонта.

«Там относительно открытые участки, а здесь порт, длинный мол, бухта, поэтому все и промерзает лучше», – рассказывает спасатель, работающий на пляже.

В Пионерский и устремились местные и туристы, чтобы поглазеть на нечастое зрелище: Балтика замерзает примерно раз в 10 лет, а то и реже. Последний раз, по словам калининградцев, подобное случалось в 2010 году.

Как рассказывают, ажиотаж начался с одной отважной, но не очень разумной блогерши. Она добралась до буйков, что примерно в 200 м от берега, сделала там селфи, разместила в соцсетях, после чего народ и ломанулся. Пришлось на помощь единственному спасателю отправлять полицию и Росгвардию.

Теперь по пляжу снуют люди в погонах, каждую минут из мегафона звучит тревожное предупреждение: «Выход на лед категорически запрещен, работают сотрудники полиции».

«Люди не понимают, что такие прогулки очень опасны. Это ведь не сплошной лед, как кажется, а шуга, слегка подмороженная. Вчера, например, у буйков одна женщина провалилась. Хорошо по колено, успела выскочить. Если бы полностью ушла, то всё – не спасли», – рассказывает спасатель.

Сейчас тех, кто выходит на лед, отлавливают, составляют протоколы и могут оштрафовать – на 1000 руб. за первую попытку, на 3000 руб. за повторное нарушение. Еще осенью, словно предчувствуя суровую зиму, администрация Пионерского приняла специальное постановление о введении санкций.

Увы, предупреждения доходят не до всех – опорный пункт полиции, развернутый прямо на пляже, пользуется повышенным «спросом». Молоденькая девушка-лейтенант оформляет семейную пару из Калининграда, которая неосторожно выбралась на лед. Теперь супруги вынуждены объясняться:

«Не слышали, думали, совсем немного прошли, хотели красиво льдины сфоткать…»

«Еще два человека ждут своей очереди. Да у всех одинаковая история – не расслышали, не обратили внимание. Нужно, стандартный шаблон объяснительной сделать и просто давать подписывать», – шутит полицейская.

«Ой, а можно в бинокль посмотреть? – спрашивает один из нарушителей, молодой человек в красной шапке. – Там, кажется, кто-то опять к буйкам пошел». «Да, пожалуйста», – протягивает оптику спасатель. Потом обращается к росгвардейцам: «Надо бы вернуть товарища».

Два человека в пятнистой форме неспешно отправились к торосам, за которыми маячила фигура очередного любителя ходить по льду.