Как в Донбассе развивают туризм: Уникальные возможности и перспективы

Власти Донецкой Народной Республики намерены всерьез развивать туризм, причем самого широкого спектра — от пляжного до военно-патриотического. Для этого создан межведомственный координационный совет по туризму, в который вошли представители ключевых министерств и ведомств, 12 муниципалитетов, госпредприятий, профильных объединений и туроператоров.

Заместитель председателя правительства ДНР Кирилл Макаров, отвечающий за развитие отрасли, рассказал "РГ" об уникальных особенностях и перспективах туризма в Донбассе.

Приедут девять миллионов

Кирилл Борисович, как развивался туризм в регионе при украинской власти, и какая ситуация сложилась сейчас?

Кирилл Макаров: До 2014 года туризм развивался стихийно и практически держался на инициативе частного бизнеса. Общей стратегии и координации тогда не было.

Сейчас ситуация меняется: готовится единая концепция развития туризма. Кроме того, Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования Российской Федерации разработал комплексную схему развития туризма для ДНР, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. По прогнозу, к 2044 году совокупный туристический поток на этих территориях может достигнуть 9,4 миллиона человек, а номерной фонд увеличится примерно на 22 тысячи номеров. Среди будущих проектов — единый водный маршрут, автомобильный — через все регионы, и 35 региональных маршрутов общей протяженностью около тысячи километров.

Но, чтобы туризм стал полноценной отраслью экономики, нам надо развивать инфраструктуру. По предварительным расчетам, чтобы к 2030 году принимать около миллиона туристов в год, нужно построить дополнительно около 60 гостиниц и баз отдыха исходя из средней загрузки 70 процентов и примерно 120 номеров в каждом объекте. А к 2040 году для дальнейшего роста туристического потока понадобится еще около 57 объектов размещения.

Море, солнце и Лавра

Чем ДНР может привлечь туристов из других регионов?

Кирилл Макаров: У нас 80 особо охраняемых природных территорий, включая парк "Меотида" и рекреационные парки "Донецкий Кряж" и "Зуевский". Есть уникальные заказники, например, "Амвросиевский меловой изолят", "Гора Соколиная".

Но главная природная ценность региона — побережье Азовского моря. Это сотни километров песчаных пляжей, теплое мелкое море, идеальное для семейного отдыха с детьми, и уникальный степной воздух, смешивающийся с морским бризом. Здесь есть запасы лечебных вод и грязей. Они в будущем могут стать основой для развития санаторных курортов.

Однако туристический потенциал Донбасса — не только море, ведь так?

Кирилл Макаров: Да, конечно. Продолжается освобождение нашей земли, и уже скоро для туристов откроется жемчужина региона — Святогорск. Могучие хвойные леса, целебный воздух, наполненный ароматом сосен, и величественная Святогорская лавра — исторический духовный центр. Это идеальное место не только для отдыха на природе, но и для паломнического туризма, для тех, кто ищет уединения и духовного укрепления.

В ДНР сейчас приезжают самостоятельные туристы или речь уже может идти об организованных группах?

Кирилл Макаров: В ДНР большинство гостей путешествуют самостоятельно. Но они сталкиваются с некоторыми трудностями: порой нельзя онлайн купить билеты и забронировать гостиницу. Местный турбизнес пока не представлен на основных маркетплейсах. Информации о республике мало и на федеральных туристических сервисах. Мы работаем над решением этих проблем. Готовится запуск сайта-визитки VIZIT.DPR, где будет собрана вся туристическая информация. Параллельно фотографиями и материалами о регионе дополняется национальный туристический портал Путешествуем.рф.

Туроператоры тоже активно включаются в работу. Так, один из них провел инфотур "Азовская жемчужина" — маршрут через Ростовскую область, Мариуполь, Крым, Запорожскую и Херсонскую области и Краснодарский край. Кроме того, ДНР впервые среди новых регионов подключилась к проекту "Прошагай город" ВЭБ.РФ — к нему присоединились Донецк, Мариуполь, Мангушский и Новоазовский округа. Разработано и протестировано пять туристических маршрутов.

Каковы средние расходы туриста в ДНР?

Кирилл Макаров: Сейчас Росстат ДНР еще не ведет расчеты среднего чека туриста. Публиковать такие данные планируется с 2026 года.

Миллиард от инвесторов

Как в республике обстоят дела с развитием инфраструктуры?

Кирилл Макаров: Развиваем ее комплексно через сочетание государственных программ и частных инвестиций. Сейчас завершаем техническую экспертизу существующих гостиниц — дефектовку, чтобы привести их к российским стандартам. В ближайшее время за счет федеральных субсидий в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" планируем создать 54 модульных номера, а основные работы по реконструкции запланированы на 2026-2027 годы.

Параллельно активно привлекаем частных инвесторов, которые проявляют наибольший интерес к побережью Азовского моря, а также к проектам в Донецке и Мариуполе. Финансирование этих проектов осуществляется за счет средств инвесторов, льготных кредитов и государственных субсидий. Такой двусторонний подход позволяет одновременно восстанавливать существующую инфраструктуру и создавать новые объекты в наиболее перспективных локациях.

Какие суммы инвесторы вкладывают в туриндустрию?

Кирилл Макаров: Более миллиарда рублей частного капитала в 2026 году направят на развитие туристской инфраструктуры в ДНР. Средства пойдут на создание и модернизацию объектов отдыха, благоустройство прибрежных территорий и улучшение условий для круглогодичного туризма.

Развитие азовского побережья остается приоритетным направлением инвестиционной политики региона. Для увеличения туристического потока и номерного фонда на побережье формируют пять кластеров: в Седово, Пионерском, Юрьевке, Мелекино и в нашем поселке Ялте. Все они предполагают строительство гостиниц, рекреационных зон, объектов спорта, досуга и инфраструктуры.

Также проектируется крупный кластер между Широкино и Безыменным. И готовятся предложения по развитию территории Урзуфа. Эти кластеры будут интегрированы в общую систему маршрутов через исторические регионы России.

Станет ли туробъектом "Азовсталь" и курортным городом промышленный Мариуполь?

Кирилл Макаров: Мариуполь обладает серьезным потенциалом для развития туризма. Здесь уже действуют четыре туристических маршрута, постепенно восстанавливается гостиничный фонд. Планируем реконструировать недействующие гостиницы и строить новые объекты. Отдельное направление — промышленный туризм. Сейчас прорабатывается масштабный проект "Постиндустриальный парк" на территории бывшего металлургического комбината "Азовсталь". Это будет новый городской кластер площадью 125 гектаров с общественными пространствами, музеями, образовательными и туристическими объектами, сохраненными элементами доменного производства. Планируемая посещаемость — до 4 миллионов человек в год, будет создано более 1200 рабочих мест.

Туризм смыслов

Донбассу придется включиться в серьезную конкурентную борьбу за туриста. Как ее выиграть?

Кирилл Макаров: Во-первых, мы используем наше транзитное преимущество. Через республику проходит крупная туристическая артерия — трасса Р-280, по которой сотни тысяч россиян едут в Крым. Наша задача — превратить этот транзитный поток в целевой. Для этого мы создаем сеть автомобильных и пешеходных маршрутов, привязанных к основным магистралям, и развиваем совместные программы с Крымом, Запорожской и Херсонской областями.

Во-вторых, и это главное, мы предлагаем путешествие, не имеющее аналогов. Донбасс — единственное место в России, которое пережило события исторического масштаба за последние десять лет. Побывать здесь для туриста — это не просто отдых, а осмысленное, глубокое путешествие в живую историю, к истокам нашего настоящего. Поэтому мы не сравниваем себя с пляжным отдыхом или классическими экскурсиями. Мы создаем совершенно новое направление — туризм смыслов, где каждый километр дороги наполнен историей, а каждая остановка дает возможность понять, как и почему создавалась новая Россия.

Расскажите подробнее, что все-таки подразумевается под этим видом туризма, какие маршруты будут развивать. Какие меры безопасности планируют для таких поездок?

Кирилл Макаров: Важно понимать: мы не собираемся вести туристов на передовую. На территории республики есть безопасные места для посещения и обладающие исторической ценностью локации. Это Дебальцево — место легендарного Дебальцевского котла, который стал поворотным моментом в Минских соглашениях. Это Иловайск, который имеет аналогичное значение. Это Мариуполь, который стабильно развивается и восстанавливается. Это и Саур-Могила — стратегическая высота, за которую шли ожесточенные сражения и во время Великой Отечественной войны, и в 2014 году. Саур-Могила переходила из рук в руки несколько раз в течение суток — и сегодня там расположен мемориальный комплекс.

Речь идет о маршрутах, которые уже находятся в безопасных зонах и рассчитаны на тех, кто хочет своими глазами увидеть, почему в 2014 году Донбасс принял судьбоносное решение и как он шел к своему возвращению в состав России. Любой, кто стремится понять, чем жил и как выстоял Донбасс, может стать нашим гостем. Это путешествие к истокам нашей правды и нашей силы.

Но есть в этом направлении особая ниша. Мы обязательно будем развивать ее для воинов-освободителей. Для тех, кто приехал со всех уголков России, чтобы отстоять нашу землю. Мы создадим все условия, чтобы они смогли вернуться сюда уже в мирное время и привезти свои семьи. Чтобы показать детям не по фото, а вживую — вот здесь их отец защищал правду, вот это поле, этот город, эта высота, которые стали частью семейной истории и истории новой России. Это будет не просто туризм, а возможность пройти дорогами воинской славы и передать эту память следующему поколению.

Предполагается ли создавать новые туристические объекты на месте разрушенных населенных пунктов и местах боев?

Кирилл Макаров: Недавнее заявление Дениса Владимировича (глава ДНР Денис Пушилин — прим. "РГ") о консервации некоторых разрушенных населенных пунктов — это стратегически важный и своевременный шаг. Мы не просто создаем маршруты военного туризма — мы создаем живую, неприукрашенную военную летопись под открытым небом. Эти места, разрушенные киевским режимом, станут основой для понимания истории Донбасса — от народного сопротивления 2014 года до возвращения в состав Российской Федерации.

Появление таких объектов решит сразу несколько задач: сохранить правду для будущих поколений, позволить нашим воинам-освободителям показать детям места своих подвигов, а гостям — понять, почему Донбасс сделал свой исторический выбор.