Турагенты столкнулись с новыми трудностями

Турагенты сталкиваются с блокировками не только банковских переводов им от туристов, но и собственных оплат туроператорам. О свежем опыте редакции TourDom.ru рассказала турагент Лина из Челябинска.

© tourdom.ru

Когда она отправляла платеж своему партнеру через известный региональный банк, транзакция неожиданно встала на контроль финмониторинга.

«Мы не новенькое агентство, работаем уже с 2006 года. И в этом банке обслуживаемся с самого начала, и с туроператором давно сотрудничаем, – говорит Лина. – Поэтому, когда мне сегодня позвонили из банка, я крайне удивилась. Не знала, что юрлицу могут заблокировать оплату. Представитель банка пояснила, что туроператор попадает в сегмент средней надежности как контрагент, и поэтому финмониторинг тормозит все платежи. Однако позже она удалила свое сообщение».

Для проведения операции финучреждение потребовало у турагента предоставить договор и счет с синей печатью. «Это надо было сделать бегом. После того как мы отправили документы, деньги сразу ушли на счет».

В настоящее время у банков очень обширные полномочия, напоминают юристы. В рамках ФЗ-115 и других нормативных актов финорганизация имеет право затребовать документы, подтверждающие правовую природу платежа и сделки, а плательщик обязан предоставить запрашиваемые сведения.

«Если назначение платежа будет подтверждено, его проведут. А если нет – могут заблокировать счет и внести в черный список Центробанка, выбраться из которого крайне проблематично, – говорит юрист Игорь Косицын. – Поэтому совет только один – проводить платежи на основании заключенных договоров и быть готовым по требованию банка предоставить как сам договор, так и другие документы».

