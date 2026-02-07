Турагенты столкнулись с новыми трудностями

Банк заблокировал оплату тура от турагента туроператору
Турагенты сталкиваются с блокировками не только банковских переводов им от туристов, но и собственных оплат туроператорам. О свежем опыте редакции TourDom.ru рассказала турагент Лина из Челябинска.
Когда она отправляла платеж своему партнеру через известный региональный банк, транзакция неожиданно встала на контроль финмониторинга.
«Мы не новенькое агентство, работаем уже с 2006 года. И в этом банке обслуживаемся с самого начала, и с туроператором давно сотрудничаем, – говорит Лина. – Поэтому, когда мне сегодня позвонили из банка, я крайне удивилась. Не знала, что юрлицу могут заблокировать оплату. Представитель банка пояснила, что туроператор попадает в сегмент средней надежности как контрагент, и поэтому финмониторинг тормозит все платежи. Однако позже она удалила свое сообщение».
Для проведения операции финучреждение потребовало у турагента предоставить договор и счет с синей печатью. «Это надо было сделать бегом. После того как мы отправили документы, деньги сразу ушли на счет».
В настоящее время у банков очень обширные полномочия, напоминают юристы. В рамках ФЗ-115 и других нормативных актов финорганизация имеет право затребовать документы, подтверждающие правовую природу платежа и сделки, а плательщик обязан предоставить запрашиваемые сведения.
«Если назначение платежа будет подтверждено, его проведут. А если нет – могут заблокировать счет и внести в черный список Центробанка, выбраться из которого крайне проблематично, – говорит юрист Игорь Косицын. – Поэтому совет только один – проводить платежи на основании заключенных договоров и быть готовым по требованию банка предоставить как сам договор, так и другие документы».
Ранее «ТурДом» писал, что туристы при переводе денег за туры на карту физлица или в турагентство по QR-коду сталкиваются с блокировками банковских карт.