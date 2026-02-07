С баяном и на велосипеде: как магаданец за год объездил пол-России

Велосипедист из Магадана Климентий Калужских 31 января 2025 года начал свой путь из Новосибирска, объездил больше половины регионов страны и не собирается останавливаться. Поначалу его верным спутником был баян, но потом он сломался, и его пришлось заменить на аккордеон. Сейчас путешественник направляется из Якутии в родной Магадан

"Сам не ожидал, что так далеко уеду"

Клим Калужских родом из Магадана, ему 22 года. С детства он жил в разных городах, сначала переезжая вместе с родителями, а потом самостоятельно. Получил образование в сфере строительства.

В Магадане я родился, рос там до восьми лет. Потом я жил два года в Новосибирске, год на Алтае, один год в Москве. Жил в Барнауле, Бийске, в детстве жили в Белоруссии, Ставрополе, — рассказывает Клим Калужских. — Я сам не ожидал, что так далеко уеду. Сначала из Новосибирска я съездил в соседний регион, вернулся. Все это продолжалось около недели-двух, а потом я поехал в Оймякон и пока не вернулся домой.

Клим решил посетить все самые холодные места Северного полушария.

Постоянно идут споры о том, какой в мире самый холодный населенный пункт — Оймякон или Верхоянск. Поэтому я решил посетить оба "полюса холода". В этот раз я доволен своей поездкой, — сказал Калужских. — Как-то выплеснул кипяток на морозе — настоящий фейерверк получился. Искупался в холодных ручьях. Покатался на снегоходе "Буран" — ехал и одновременно играл на аккордеоне. Также я застал пиковые морозы.

В Оймяконе тогда держалась температура минус 58. Что удивительно, как отмечает путешественник, до его приезда там было некоторое потепление. Потом он добрался до Верхоянска — в Верхоянском районе в январе фиксировались морозы 50 градусов и ниже.

За год я посетил примерно 50 регионов России — от Хабаровска до Сочи. А в 2027 году поставил цель снова побывать в Якутии, чтобы поучаствовать в экстремальном марафоне "Полюс холода Оймякон", — говорит путешественник.

Аккордеон, мантра и находчивость

Помимо велосипеда и рюкзака с вещами, постоянный спутник Клима Калужских — аккордеон. Его визитная карточка — ехать на велосипеде "без рук", играя на музыкальном инструменте. Аккордеон для такого формата путешествий оказался идеальным.

Он крепкий, хоть и не предназначен для использования на морозе. Я с этим аккордеоном падал с велосипеда уже раз 10, и до сих пор он отлично играет. С баяном я упал с велосипеда, так он у меня рассыпался полностью, — рассказывает путешественник.

Если соблюсти несколько правил — не играть сразу после выхода на холод и после возвращения в помещение не "беспокоить" инструмент около 20 минут, — то аккордеон не подведет, делится он лайфхаками.

Калужских — музыкант-самоучка, играет меньше двух лет, исполняя мелодии на слух. Чаще всего это "Харе Кришна Рама" — индуистская мантра на санскрите.

— Что самое удивительное, так это энергия у этой песни. Ее легко запомнить и повторить, она создает хорошее настроение и абсолютно не надоедает, — говорит он.

Если аккордеон у путешественника не первый музыкальный инструмент, то велосипед у него единственный. Правда, ни одной "родной" детали не сохранилось — столько раз он ломался и ремонтировался.

В минус 55 градусов лопнула задняя покрышка, при этом передняя целой осталась, потому что на велосипеде вся нагрузка приходится именно на заднее колесо, так как рюкзак тяжелый. Я не растерялся, пошел в магазин, купил войлок. Запасную покрышку здесь нигде, кроме Якутска или Магадана, не достать, поэтому я убрал резиновую покрышку, обмотал колесо слоями войлока и веревкой. Никогда такого не делал, но держалась, — рассказывает Калужских.

Летом на юге, зимой на севере

Для поездки в самый холодный регион России Клим помимо аккордеона возит с собой около 50 кг теплой одежды — спальник, валенки, куртки. К холоду он привык — готовился "с пеленок".

Я закалялся с детства: обливался холодной водой каждый день, нырял в сугробы. В первый раз окунулся в прорубь в девять лет. Перед поездкой и в Якутии, чтобы не отморозить нос, я каждый день умываюсь снегом: прикладываю снег к лицу и держу его около минуты. Лицо становится красным, таким образом усиливается кровообращение и приток крови и меньше вероятности получить обморожение носа, — делится он опытом.

Летом в теплых краях груз меньше: палатка и спальник. И, конечно, аккордеон.

Я в любом лесу могу поставить палатку, залезть в спальник и переночевать. Но чаще всего при передвижении на дороге я могу пересидеть на круглосуточной заправке, в кафе, где обедают дальнобойщики. Также во многих городах есть знакомые, друзья. Чаще всего я ночевал у знакомых, которые находились среди подписчиков, — говорит он.

Свой принцип Калужских характеризует кратко: летом на юге, зимой на севере. Он уверен, что все самое интересное в холодные месяцы — в Якутии, в Заполярье.

В еде он, по собственному признанию, неприхотлив, с детства вегетарианец.

Если хлеб есть, то я уже никогда не останусь голодным. Чувствую себя полным энергии и сил двигаться дальше, — добавляет он.

Обойти континенты

К началу февраля Клим Калужских вернулся в Оймякон, откуда намерен доехать до Магадана, а затем по автозимнику (сезонная дорога, которую формируют и расчищают грейдеры — машины для разравнивания снега) отправиться на Чукотку. В будущем планирует посетить Камчатку и Сахалинскую область. Есть планы и на заграницу.

Я бы съездил в южном направлении в сторону Индии. Конечно, сначала следует посетить близлежащие страны, такие как Казахстан, Узбекистан, Киргизия, и ехать в сторону Индии. Также я бы съездил и в Южную Америку, и в Африку, а от Африки уже недалеко до Антарктиды, — улыбается Калужских.

На ближайшее лето он рассматривает восхождение на вершины Эльбруса и Белухи.

Родные, говорит Калужских, к его образу жизни уже привыкли. Что касается его цели, пока она в том, чтобы "больше радости и улыбок вызывать на лицах прохожих, больше позитива создавать окружающим".