Названы самые романтичные города России для путешествия в День влюбленных

Руководитель по развитию сервисов для арендодателей одной из платформ Рауль Салахов определил самые популярные романтические направления для поездок на День святого Валентина в России. В топ городов вошли Феодосия, Муром, Москва, Санкт-Петербург и Выборг.

«День святого Валентина – повод разделить самые сильные эмоции с любимым человеком в особенных местах. В России для этого есть десятки направлений, от культурных столиц до камерных городов, где романтика стала частью истории – через литературу, легенды и атмосферу старых улиц. В топе Феодосия, Муром, Москва, Санкт-Петербург и Выборг», – прокомментировал экперт в беседе с «ТАСС».

Руководитель по развитию сервисов для арендодателей «Авито путешествия» Салахов пояснил выбор каждого из городов. Феодосия, по его словам, считается одним из вероятных прообразов вымышленного Лисса из знаменитой повести Александра Грина «Алые паруса», чьи описания перекликаются с пейзажами Восточного Крыма. Муром, тесно связанный с историей святых Петра и Февронии, покровителей семьи, давно стал символом верности и крепких отношений, привлекая паломников и туристов.

Москва предлагает влюбленным десятки выдающихся локаций для посещения, включая смотровые площадки на головокружительной высоте, открывающие панорамные виды на столицу. Санкт-Петербург с его богатой литературной историей, атмосферной архитектурой и тематическими экскурсиями по местам из классических произведений создает особое настроение для пар. Выборг с его средневековым замком и европейской атмосферой также вошел в число рекомендуемых направлений.

Для тех, кто хочет дополнить впечатления материальным символом чувств, Салахов посоветовал обратить внимание на Калининград и Екатеринбург. Калининградская область является мировым центром добычи янтаря, а в Екатеринбурге, славящемся уральскими самоцветами и ювелирными традициями, можно не только приобрести, но и создать украшение своими руками на специальном мастер-классе, чтобы подарить его своей половинке.