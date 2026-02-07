Систему бронирования билетов Leonardo хотят передать государству

Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество собственников «Сирены Трэвел» – разработчика и оператора системы бронирования авиабилетов Leonardo. Иск от прокуратуры поступил в Никулинский суд Москвы 4 февраля. Речь идет о передаче компании государству, сообщили источники РБК.

Ответчиками значатся около 45 человек, в том числе генеральный директор «Сирены Трэвел» Михаил Баскаков и его сын, а также другие совладельцы. Среди ответчиков два иностранных юрлица – швейцарская HDH‑Hotel Development Holding SA и эмиратская «Пика Инвестментс Лимитед». Предварительное слушание назначено на 18 февраля.

В Ростехе, который участвовал в создании Leonardo, заявили, что иск не отразится на работе системы бронирования:

«Требование касается частного юридического лица, не входящего в состав госкорпорации».

При этом в компании добавили, что готовы принять меры для сохранения стабильности сервисов. Таким образом, сбоев в работе Leonardo, обслуживающей 64 авиакомпании, в том числе «Аэрофлот», «Победу», Red Wings, Utair, а также белорусскую «Белавиа» и венесуэльскую Conviasa, не будет.

Неясно, какие последствия повлечет иск для компаний, у которых те же учредители и акционеры, что и у «Сирены». В частности, платформа «Миксвел», используемая билетными агентствами, заявила о риске приостановки работы. Компания объясняет это действиями контрагента АО «ТКП», который предложил пользователям «Миксвела» перезаключить договоры с платформой, близкой к «Сирене Трэвел».

В обращении «Миксвела» говорится:

«В случае неисполнения “ТКП” финансовых обязательств перед ООО “Миксвел” или одностороннего отключения наших систем “Миксвел” будет вынуждено прекратить оказание услуг».

Компания предупреждает, что в течение ближайших 2 лет билетным агентствам предложат мигрировать (перейти. – Ред.) на другую платформу, а все связанные с этим расходы лягут на них. По мнению «Миксвела», прекращение ее деятельности приведет к безвозвратной потере уникальных технологий и ослабит конкуренцию на рынке. Компания направила обращения в Генпрокуратуру и ФСБ.

По словам экспертов, эти заявления показывают сложные отношения акционеров. Они напоминают: в прошлом году «Сирена Трэвел» сама перевела розницу на работу с ООО «Миксвел». Теперь же намечается обратный процесс – билетным агентствам предложат перейти на договоры с «Сиреной». Подобные миграции означают рост издержек для розничных компаний, отмечают специалисты.

Ранее TourDom.ru писал о глобальном сбое в работе системы бронирования Leonardo. По мнению Минтранса и Росавиации, его причина – «внутренняя техническая проблема» на стороне «Сирены Трэвел».