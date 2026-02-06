Кто чаще всего посещал Россию в 2025 году

Больше половины иностранных туристов, приехавших в Россию в 2025 году, были из Китая. Они посетили нашу страну 834,46 тыс. раз. Вместе с тем, их количество сократилось на 1,6% по сравнению с аналогичным предыдущим периодом.

Второе место по числу туристов заняла Саудовская Аравия – 74,9 тыс. поездок при росте 35,8%. Далее идет Туркмения – 73,99 тыс. туристов, что на 29% больше, чем годом ранее. Турция обеспечила 68,72 тыс. поездок, при этом официальные данные о росте или снижении не приводятся. Из Германии приехали около 66 тыс. туристов, показав практически нулевую динамику.

Если смотреть по темпам роста турпотока из-за границы, то впереди всех оказались граждане Вьетнама. Они совершили 11,52 тыс. поездок – в 2,4 раза больше, чем годом ранее. Почти столь же стремительный рост показал Оман – плюс 106,8%, до 18,48 тыс. туристов. Существенно увеличился поток из Белоруссии – рост на 80,9% (19,1 тыс. поездок).

Резко вырос интерес и со стороны Индии – плюс 66% (38,48 тыс. туристов). Заметную положительную динамику показала Саудовская Аравия – рост на 35,8%, почти 74,9 тыс. поездок, а также Италия – плюс 33,6%, 10,68 тыс.

Следом идут Туркмения (+29%, 73,99 тыс.), Франция (+23,5%, 8 тыс.), Южная Корея (+17,7%, 12,52 тыс.), Сербия (+15,2%, 7,2 тыс.), Израиль (+12,6%, 13,25 тыс.), Тайвань (+12,2%, 7,17 тыс.) и Индонезия (+44,1%, 6,72 тыс.).