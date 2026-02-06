Архыз, Красную Поляну и Лаго-Наки объединят в большой туристический проект

Три горнолыжных курорта страны — Архыз в Карачаево-Черкесии, Красная Поляна в Краснодарском крае и Лаго-Наки в Адыгее — могут стать единым туристическим пространством. О намерении объединить их в один большой проект заявили в группе «Мантера».

© УК "Архыз"

«В фокусе нашей компании сейчас три горнолыжных курорта: Красная Поляна, мы владеем частью ее, потом Архыз и Лаго-Наки. <> Настал, мне кажется, тот этап, где можно подойти уже вплотную к реализации этого проекта, — на базе этих трех проектов создать мегапроект. Уверен, что, создав такую крупную горную инфраструктуру, мы сможем привлечь в год порядка восьми миллионов туристов и построить 550 километров трасс», — сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель совета директоров группы «Мантера» Александр Ткачев.

Ткачев отметил, что для реализации проекта необходима помощь государства в создании новой дорожной инфраструктуры, которая сделает удобным и быстрым перемещение туристов между курортами. Новые прямые дороги от одной туристической локации к другой могут в десять раз сократить время в пути.

«Существующая дорога Джубга — Сочи очень сложная, горная. <> Чтобы доехать, допустим, из Сочи до Лаго-Наки (Адыгея), потребуется 10 часов, а если дорогу сделать из Лаго-Наки по ущелью, достаточно в один туннель, 50 километров, потребуется час. <> Чтобы из Сочи и Красной Поляны добраться до Архыза, это 105 километров, чуть более. Но там, может быть, три тоннеля надо будет строить. <> Из Архыза доехать до Сочи — 15 часов, а так — полтора часа», — пояснил Ткачев.

По его словам, реализовать проект можно в течение 5−10 лет. Это даст приток новых инвестиций в кавказский регион.