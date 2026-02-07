Молебка как направление: как мистическая зона стала туристическим трендом

В России всё чаще выбирают путешествия не ради стандартных маршрутов, а ради эмоций и личного опыта. Один из таких пунктов на карте — Молёбская аномальная зона, которую также называют М-ским треугольником. Это лесная территория площадью около 70 квадратных километров на границе Пермского края и Свердловской области.

Молёбка стала известна в конце советской эпохи, когда журналист Павел Мухортов описал экспедицию уфологов и местные легенды. С тех пор зона превратилась в символ альтернативного туризма. Здесь ищут не подтверждённые факты, а атмосферу неизвестности и ощущение выхода за пределы привычного.

Посетители рассказывают о светящихся шарах, странных звуках и местах, где будто меняется восприятие пространства. В маршрут обычно включают тёплые берёзки, Поляну Юриса, каменные Пирамидки и арт-объекты, созданные уже в наше время. Эти точки стали частью локального мифа и визуального кода места.

Наука относится к подобным историям спокойно. Исследования показали, что территория не отличается особыми физическими параметрами, а большинство эффектов объясняется природными условиями и психологическим настроем. Однако для туристов это не снижает интерес.

Как отмечает портал «boda», сегодня поездка в Молёбку — это формат медленного путешествия, где важен не результат, а процесс. Люди едут туда, чтобы пройтись по лесу с легендами, отключиться от привычного ритма и проверить, какие ощущения оставит это место лично для них.