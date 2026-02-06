В Росавиации высказались о возможности переноса рейсов из Шереметьево в Домодедово

«Аэрофлот» не будет переносить часть рейсов из Шереметьево в Домодедово по географическому признаку, как это было в советские времена, сообщил журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров. По его словам, этот вопрос даже не обсуждается.

«Действительно, в Советском Союзе было устроено так, что аэропорт Домодедово осуществлял полеты в значительной степени на юг и на восток, Шереметьево был аэропортом во многом для полетов на запад и север. Такого разделения сегодня не будет, отрасль развивается в рыночной экономике», – цитирует его слова ТАСС.

Ранее исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в комментарии РИА «Новости» назвал «крайне нежелательным» переводить клиентов из Шереметьево в Домодедово.

«Из одного своего кармана в другой свой карман перекладывать вроде бы нерационально», – отметил Пантелеев.

По его мнению, приобретение аэропорта Домодедово дочерней компанией Шереметьево не должно ухудшить ситуацию с обслуживанием пассажиров и безопасностью полетов. Но на первом этапе новому владельцу нужно будет сосредоточиться на том, чтобы не допустить ухода авиакомпаний из Домодедово, а также, по возможности, привлечь в аэропорт новых перевозчиков, считает эксперт.

Как писал ранее «ТурДом», в конце января Домодедово купила компания «Перспектива», стопроцентная дочерняя структура «Международного аэропорта Шереметьево». Перед ней стоит задача по финансовому оздоровлению объекта, поскольку задолженность группы «Домодедово» превышает 70 млрд руб. Одним из ключевых шагов стало реструктурирование долга по инициативе кредиторов.