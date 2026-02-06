Глава «Мантеры» попросил Путина поддержать строительство дорог в Сочи

Председатель совета директоров группы «Мантера» Александр Ткачёв попросил президента России Владимира Путина поддержать проекты по развитию дорожной инфраструктуры в Сочи. По его словам, это необходимо для дальнейшего развития горнолыжных курортов.

© РИА Новости

«Чтобы этот проект состоялся, нам, конечно, нужна помощь от государства, безусловно, дорожная инфраструктура», — сказал Ткачёв на встрече с президентом, следует из сообщения пресс-службы Кремля.

Он отметил, что около 30% туристов приезжают в Сочи на автомобилях, а существующая дорога Джубга — Сочи является сложной и перегруженной.

Ткачёв предложил построить тоннель из района Лаго-Наки в Адыгее до Сочи, что позволило бы сократить время в пути с 10 часов до одного.

По его словам, это дало бы возможность зимой доставлять туристов на горнолыжные курорты, а летом — на побережье.

Ранее сообщалось, что Путин провёл в Кремле встречу с Ткачёвым.

Также известно, что президент обсудил с главой «Мантеры» развитие туристического кластера на базе объектов в Краснодарском крае.