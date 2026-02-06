Почему российские санатории взлетели в цене

Российские санатории переживают трансформацию, превращаясь из доступных оздоровительных учреждений в премиальные велнес-курорты. По словам Натальи Фетисовой, гендиректора TT TOUR и президента фонда «Твой Тур», главными драйверами удорожания стали переориентация внутреннего спроса после 2022 года, рост эксплуатационных расходов и намеренное позиционирование многих объектов как элитных.

Рынок сегодня четко разделился на два сегмента. Первый — это социально ориентированные санатории, сохранившие мощную лечебную базу, но зачастую с устаревшим номерным фондом. Они ориентированы на льготные категории граждан, которым путевки предоставляются бесплатно или субсидируются. Однако, несмотря на эффективное лечение, питание в таких учреждениях нередко скудное из-за экономии в рамках государственных контрактов.

Второй сегмент – это престижные health-резорты. Они предлагают реновированные номера, персонализированные программы, современную диагностику и качественное питание под контролем диетологов. Стоимость отдыха здесь стартует от 25 тысяч рублей в сутки с человека, оправдываясь комплексными восстановительными курсами, услугами узких специалистов и индивидуальными диетологическими планами.