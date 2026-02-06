В России хотят запретить отелям брать слишком большие штрафы с туристов

В России могут пересмотреть правила оказания гостиничных услуг, чтобы защитить туристов от необоснованных и несоразмерных удержаний из депозитов за повреждение имущества в отелях. С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарий привел пример, когда с постояльца потребовали 5 тыс. руб. за испачканное полотенце, сопровождая требования угрозами вызвать полицию и затянуть разбирательство, из-за чего клиент мог опоздать на рейс. Подобные действия, по его словам, недопустимы и требуют жесткой реакции со стороны работодателей.

Ярослав Нилов отметил, что в этом вопросе его позиция совпадает с точкой зрения главы думского комитета по туризму Сангаджи Тарбаева. Соответствующий запрос уже направлен в Минэкономразвития, курирующее развитие туристической отрасли. Ведомство ведет работу по теме, однако депутаты настаивают на проведении рабочих совещаний и последующем внесении изменений в правила предоставления гостиничных услуг. Ожидается, что корректировки могут быть приняты до начала следующего летнего сезона.

По словам депутата, любые инциденты, связанные с порчей имущества в отелях, должны решаться добровольно и исходя из реального размера ущерба. В случае отказа постояльца компенсировать спорную сумму отель вправе обращаться в суд, но не удерживать деньги принудительно из депозита. Использование штрафов и завышенных требований он назвал неправомерным.