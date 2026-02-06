Названы самые выгодные регионы России для путешествий в 2026 году

Самым выгодным регионом России для путешествий в 2026 году назван Забайкальский край — ночь в отеле и апартаментах там обойдется туристу в 3,7 тысячи рублей в среднем. Такие данные приводятся в исследовании «Яндекс Путешествий» и «Алиса AI», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

На втором месте оказалась Оренбургская область со средней ценой 4,1 тысячи рублей, а третью строчку заняла Еврейская автономная область, где ночь обойдется в такую же сумму. В числе лидеров по дешевизне оказались также Томская область (4,5 тысячи рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (4,5 тысячи рублей), Республика Коми (4,5 тысячи рублей), Орловская область (4,6 тысячи рублей).

Ранее самым выгодным месяцем по средней стоимости ночи в отелях и апартаментах в 2026 году был назван февраль. Стоимость ночи в отеле в этом месяце составит около 7 тысяч рублей.