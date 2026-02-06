Какие горнолыжные курорты России лучше всего подходят для новичков

Больше всего трасс низкого уровня сложности расположено на горнолыжных курортах "Манжерок" и "Архыз", в то же время профессионалам лучше отправиться на курорт "Газпром" и в Белокуриху. Об этом говорится в исследовании геосервиса 2ГИС, с которым ознакомился ТАСС.

"Для тех, кто только начинает кататься или едет отдыхать с детьми, подойдут курорты с высокой долей зеленых трасс - таким цветом выделяют трассы низкого уровня сложности, которые идеально подходят для новичков. В топ-5 вошли "Манжерок" (зеленые трассы занимают здесь 36% от протяженности всех трасс), "Архыз" (17%), "Газпром" (16%), "Роза Хутор" (11%) и Шерегеш (9%)", - рассказали в компании.

Там отметили, что самые протяженные трассы для новичков в "Манжероке" и на "Розе Хутор" - их длина достигает 5,5 км при средней протяженности таких трасс около 800 м.

Тем, кто чуть более уверенно стоит на лыжах, но не стремится к экстремальным уклонам, подойдут синие трассы. Больше таких трасс на курортах "Солнечная долина" (77%), "Абзаково" (74%), "Красная Поляна" (54%), "Губаха" и "Домбай" (53%). Эти трассы занимают большую часть всех оборудованных трасс на популярных горнолыжных курортах - 40,4%, подчеркнули в сервисе.

Красные трассы подходят для уверенно катающихся лыжников и сноубордистов. Больше всего таких трасс на курортах "Газпром" (51%), в Белокурихе (49%), на "Эльбрус-Азау" (49%), в Шерегеше (43%) и на "Губахе" (40%). Черные трассы подходят для экспертов, профессионалов и опытных райдеров. Абсолютный лидер по доле черных трасс - "Гора Соболиная" (63%). В топ-5 также входят, но значительно уступают по доле лидеру, курорты "Бобровый лог" (31%), "Большой Вудъявр" (20%), Шерегеш и "Чегет" (18%).

Согласно исследованию, самые сбалансированные по долям трасс разной сложности курорты "Архыз", "Роза Хутор", "Манжерок" и "Золотая долина": здесь можно подобрать маршрут как для начинающих, так и для опытных спортсменов.