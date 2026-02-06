Ялта и Севастополь вошли в рейтинг городов-лидеров по бронированиям в феврале

Ялта и Севастополь вошли в топ-10 российских городов, где россияне чаще всего бронировали гостиничные номера в феврале.

На первом месте оказался Санкт-Петербург, на втором — Москва, на третьем — Сочи, пишет сайт kp.ru со ссылкой на сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, эксперты которого проанализировали статистику запросов россиян.

Ялта заняла в рейтинге пятое место, а Севастополь оказался на десятой строке.

Глава Крыма Сергей Аксёнов в соцсетях заявил, что в новом курортном сезоне отдыхающим в регионе будет доступно не менее 350 пляжей. Об этом информирует ИА SevastopolMedia.

«При этом особое внимание было уделено доступности отдыха: на 78 пляжах созданы комфортные условия для маломобильных граждан», — добавил он.

Ранее Аксёнов сообщил, что Крым посетили около 6,9 млн туристов в 2025 году, что на 15% больше по сравнению с 2024-м.