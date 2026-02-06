Россиянка высказалась о недостатках жизни на курорте Краснодарского края

Тревел-блогерша Елена Лисейкина пообщалась с россиянкой, переехавшей жить на курорт Краснодарского края, и узнала о его главных минусах. Подробностями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Один из недостатков проживания в курортном городе знакомая Лисейкиной описала словами «Сочи — это тупик». Женщина объяснила, что в муниципалитет ведет одна дорога, поэтому пробку здесь объехать нельзя. К тому же из-за частых селей и других происшествий Сочи может оказаться полностью отрезанным от внешнего мира.

При этом дожди превращают городские дороги в реки, а высокая влажность сохраняется здесь постоянно.

«Все быстро отсыревает, плесень появляется даже в новых квартирах с хорошим ремонтом. Это не потому, что хозяева неряхи или плохо убираются, а просто особенность климата, с которой здесь живут все», — отметила блогерша.

Еще одним минусом жизни на курорте является сезонность: в осенне-зимний период жизнь в Сочи не отличается от быта других городов, однако летом улицы наполняют толпы туристов.

«Ты успеваешь привыкнуть к спокойствию и воспринимать его как норму. А потом несколько месяцев живешь в совершенно другом городе», — заметила путешественница.

