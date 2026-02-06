Куда россияне поедут на 23 Февраля

Аналитики проанализировали отельные бронирования, оформленные на период с 20 по 23 февраля, и рассказали, в каких городах россияне будут отдыхать во время длинных выходных. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Как выяснили специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, количество заказов по сравнению с прошлым годом увеличилось на 54,7%, что может быть связано с тем, что в 2025 году на праздник приходилось только два выходных.

«В этот раз россияне и правда планируют отдыхать дольше: средний срок бронирования составил 1,7 дня (было 1,3 дня). Отели путешественники выбирают подороже, средняя стоимость номера составляет порядка 12,3 тыс. рублей в сутки (в 2025 году — 10,7 тыс. рублей)», — добавили эксперты.

Отмечается, что самым популярным городом, как и год назад, стал Санкт-Петербург: праздник там проведут 12,2% россиян.

Согласно исследованию, на втором месте оказалась Москва, куда отправятся 11,6% туристов. Третью строчку занял Стамбул с долей 2,9%, заявили в компании.

«В топ-10 также вошли Адлер (2,7%), Минск (2,1%), Тула (2%), Иркутск (1,9%), Сочи (1,8%), Нижний Новгород (1,7%) и Ереван (1,3%)», — подчеркнули в сервисе.

В основном россияне проведут февральские праздники вдвоём: в 54% отельных заказов указаны два гостя, заключили аналитики.

