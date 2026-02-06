Как часто туристы пользовались горячей линией Роспотребнадзора

Туристы получили 7 тыс. консультаций по профилактике инфекционных заболеваний за месяц работы горячей линии Роспотребнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"С 29 декабря 2025 года по 31 января 2026 года во всех регионах России работала горячая линия Роспотребнадзора по профилактике инфекционных заболеваний для туристов, выезжающих за рубеж и возвращающихся из-за границы, в том числе из стран с тропическим и субтропическим климатом. За время ее работы специалисты ведомства провели около 7 тыс. консультаций", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что больше всего граждан интересовали вопросы профилактики и лечения инфекций, эпидемической обстановки в конкретном регионе или в целом в стране, а также вакцинации. Кроме того, в числе популярных тем оказались укусы насекомых, защита прав потребителей и профилактика пищевых отравлений. Больше всего консультаций было оказано в Москве, Московской и Новосибирской областях, а также в Ставропольском крае.

В Роспотребнадзоре отметили, что итоги работы горячей линии указывают на то, что тема профилактики инфекционных заболеваний для туристов является актуальной и востребованной, что подчеркивает важность и необходимость дальнейшего проведения подобных акций на регулярной основе.