Что мешает горнолыжным курортам развиваться

Запрет на вырубку лесов рядом с горнолыжными центрами тормозит развитие отрасли. Они не могут расширять зоны для катания, чтобы увеличить турпоток, считают представители этого сегмента турбизнеса.

«Большинство курортов в Ленобласти расположены на территории лесов первой категории, относящихся к защитным зонам, поэтому дальнейшее развитие объектов сейчас заморожено. Ранее давались послабления для вновь открывшихся локаций, но не для ныне существующих», – пояснила «Деловому Петербургу» генеральный директор курорта «Золотая долина» Елена Ковалева.

Участники рынка не претендуют на строительство коттеджей, вырубка нужна только под трассы. По словам заместителя председателя правления Ассоциации горнолыжных комплексов Светланы Данилиной, количество трасс влияет на средний срок пребывания людей на курортах, выручку и налоги компаний.

«В среднем туристы приезжают на 5 дней на большие курорты, на маленькие – на 1–2 дня. Если число трасс увеличить, средний срок может стать 3–4 дня», – пояснила Данилина.

Разрешить строительство горнолыжных комплексов и сопутствующей инфраструктуры в защитных лесах ранее предлагало Минэкономразвития России. Еще в 2024 году ведомство разработало законопроект о возможности сплошных рубок для расширения зон катания. Речь шла о том, чтобы снять запрет на строительство курортов на лесных участках, арендованных до 1 января 2022 года, и отменить ограничения по площади. Кроме того, в законопроекте было прописано обязательное условие компенсировать рубки высадкой новых деревьев на других участках.

Министерство предлагало дать такую возможность крупным объектам, у которых общая протяженность трасс составляет более 10 км. Под этот критерий подпадают всего около 25 из 404 курортов по всей стране. Тем не менее, против инициативы выступили Общественная палата РФ и экологические организации. В итоге документ сняли с рассмотрения, и это больная тема для бизнеса, отмечают участники рынка.