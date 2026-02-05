Крупнейшие гостиничные операторы перестали работать с "Яндекс Путешествиями"

Крупнейшие российские гостиничные операторы отключили продажи своих отелей через агрегатор "Яндекс Путешествия" из-за повышения базовой комиссии сервисом с 1 февраля с 15 до 17%, об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ). Представитель агрегатора рассказал "РГ", что рост комиссии связан с растущими издержками на развитие и поддержание сервиса.

«Гостиничные операторы Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group, группа "Мантера", Alean Collection, "Русские Сезоны", Accor, "Ателика", "Кронвелл Групп" отключили продажи своих отелей через агрегатор "Яндекс Путешествия". Причиной такого решения стало повышение базовой комиссии сервисом с 1 февраля с 15 до 17%. Ранее и Российский союз туриндустрии, и сами отельеры обращались к агрегатору с просьбой не повышать комиссию, однако в компании заявили, что не изменят решение», — отметили в РСТ.

Как отметили в союзе, всего под управлением сетей, чьи отели пропали из выдачи агрегатора, около 50 тыс. номеров в общей сложности.

«Сеть Azimut Hotels отключает свои объекты размещения от агрегатора "Яндекс Путешествия". К сожалению, навязываемые в одностороннем порядке сервисом условия не соответствуют рыночным и напрямую влияют на увеличение конечной стоимости проживания для гостей», — заявил генеральный директор Azimut Hotels Максим Бродовский.

Группа "Мантера" со 2 февраля отключила продажи отелей через "Яндекс Путешествия", сказал генеральный директор Вадим Трукшин. По его словам, сохранение базовой ставки на уровне 15% — это экономически обоснованное условие для поддержания доступности услуг и инвестиций в развитие. Cosmos Hotel Group с 5 февраля останавливает продажи через этот канал бронирования, сообщил президент гостиничного оператора Александр Биба.

В РСТ отмечают, что изменение политики агрегатора неизбежно приведет к росту цен для потребителей и снижению рентабельности гостиничного бизнеса.

«Рост турналога, удорожание энергоносителей, продуктов питания, IT-сервисов и фонда оплаты труда на фоне кадрового дефицита, повышение НДС — в этих условиях каждая дополнительная процентная точка комиссии напрямую ведет к росту цен для конечного потребителя, чья чувствительность к стоимости проживания в последнее время заметно возросла. Выделяя льготные кредиты на развитие туризма, государство ставит конкретную цель: сэкономить ресурсы бизнеса, чтобы направить их на инвестиции в развитие — в частности, создание новой инфраструктуры и рабочих мест. При появлении дополнительного финансового давления — в виде повышения комиссии агрегаторами — возникает системное противоречие. Экономия, полученная благодаря государственной поддержке, направляется не на развитие, а распределяется среди посредников, что ставит под сомнение эффективность всей системы поддержки отрасли», — говорит Трукшин.

В Cosmos Hotel Group также считают, что рост комиссии неизбежно отразится на цене проживания. Как отметили в пресс-службе гостиничной сети, отели не могут все время компенсировать дополнительные издержки, поскольку постепенно будет снижаться рентабельность номерного фонда и сервисная составляющая, в итоге платит гость.

Как рассказал "РГ" руководитель "Яндекс Путешествий" Евгений Абрамзон, отельеров предупредили о повышении стоимости в декабре 2025 года.