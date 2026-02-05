«Аэрофлот» обновил меню для пассажиров экономкласса

«Аэрофлот» обновил бортовое питание в экономическом классе. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, новое меню уже введено на рейсах продолжительностью от 3 до 7 часов, а также на перелетах свыше 7 часов из Москвы. Но изменения не затронули региональные маршруты, выполняемые в обход столичного авиаузла.

Теперь пассажирам экономкласса стали доступны новые варианты холодных закусок. В их числе – сыры от российских производителей, мясные деликатесы, дальневосточная красная рыба, а также овощи и свежая зелень.

Ассортимент горячего также был расширен. В зависимости от направления и продолжительности полета путешественникам предлагают блюда из индейки, говядины, баранины и рыбы. Так, в меню могут быть представлены котлета из индейки с жареным картофелем, фасолью и сливочно-томатным соусом, пикша с картофельным пюре, морковью и соусом тартар, говядина в соусе демиглас с гречкой и брокколи или баранина в бальзамическом соусе с картофелем по-деревенски и морковью.

Для утренних рейсов авиакомпания подготовила обновленные завтраки. Пассажирам предлагают, в частности, кукурузную поленту с консервированной грушей и корицей, блины с курицей и сливочно-грибным соусом, омлет с сыром, наггетсами и сырным соусом, а также оладьи с яблоком и корицей.

Изменения коснулись и десертной линейки. В экономическом классе появились новые пирожные, среди которых творожные с лесными ягодами, шоколадные с брусникой, а также десерты с абрикосовым джемом или с начинкой из яблока и корицы.