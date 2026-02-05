«Пляжи не готовы»: как вердикт главы Роспотребнадзора повлиял на бронирования Анапы

После заявления главы Роспотребнадзора о том, что пляжи Анапы пока не готовы открытию сезона, пошли разговоры о том, что бронирования курорта снизились, а упавшее знамя подхватили Абхазия и Крым, где фиксируется рост продаж. Действительно, число броней здесь увеличивается, но не из-за вердикта Анны Поповой – на него рынок отреагировать еще не успел. Возможно, это случится позже.

© tourdom.ru

По словам директора управления турпродуктом компании Travelata Владимира Калинина, поиск и бронирования Абхазии и Крыма плавно растут, серьезных скачков нет, и делать выводы пока рано.

«Туристы не так быстро реагируют на новости, тем более, что до сезона еще 4–5 месяцев. Те, кто ждут открытия Анапы, пока на паузе, всплеска по Крыму и Абхазии не отмечаем, обычные показатели прошлой недели», – рассказал TourDom.ru руководитель туроператора Дельфин Сергей Ромашкин.

В компании Alean также не заметили реакции на заявления главы Роспотребнадзора. Туроператор фиксирует рост бронирований как в Абхазию и Крым (по сравнению с летом прошлого года на 10 и 12% соответственно), так и в Анапу. Объясняется рост спроса тем, что многие отели (преимущественно 3*) сохранили прошлогодние цены, отметила представитель туроператора. Но при этом предупредила: официальное сообщение о том, что пляжи точно не откроются в сезон, может привести к аннуляциям ранее купленных туров.

В самой Анапе, кстати, увеличения интереса со стороны туристов не замечают. Ранее отельеры в разговоре с редакцией признавались, что несмотря на активную рекламу, броней не было и во всяком случае первый этап раннего бронирования провалился.

Ранее мы написали, что сенатор от Краснодарского края Александр Трембицкий предложил пересмотреть допустимые показатели концентрации загрязнения и выработать «компромиссное решение», чтобы сделать доступными пляжи Анапы к высокому сезону.