Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками до 20 процентов

Российская авиакомпания Nordwind Airlines запустила распродажу билетов со скидками до 20 процентов. Об этом говорится в Telegram-канале перевозчика.

Уточняется, что дешевые билеты можно приобрести с 5 по 10 февраля, а улететь по ним с 11 февраля по 21 мая. Скидки действуют только на перелеты по России.

