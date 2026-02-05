На курорте Архыз заработал сноупарк для спортсменов-экстремалов

В Карачаево-Черкесии на горнолыжном курорте Архыз открыли сноупарк для любителей экстремального катания. Он включает элементы разной категории сложности для фристайла, а также джиппинг-зону.

«Для любителей экстрима на южном склоне курорта в туристическом поселке Романтик появилось отличное место — сноупарк на высоте 1 850 метров. Он рассчитан на опытных лыжников и сноубордистов», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу курорта.

Сноупарк включает две линии с фигурами и трамплинами разной категории сложности, элементы для фристайла и джиппинг-зону с рейлами и боксами.

«Все элементы подготовлены в соответствии с требованиями безопасности горнолыжного комплекса», — говорится в сообщении.

В этом зимнем сезоне на курорте также появится новый детский учебный склон с траволатором и обновленный Центр адаптивного спорта и туризма.

Всесезонный курорт Архыз в Карачаево-Черкесии ориентирован на активный семейный отдых. Популярная туристическая локация включает две туристические деревни, более 30 отелей, 27 км трасс с системой искусственного снегообразования и девять канатных дорог, а также высокогорный байк-парк с трассой в 25 км.