Инфраструктуру для автотуризма планируют построить на пути к Азовскому морю

Власти ДНР проектируют многофункциональные зоны дорожного сервиса, парковки для туристических автобусов, площадки для автодомов и глэмпинги. Ключевыми артериями станут федеральные трассы Р-280 «Новороссия» и Р-150 «Белгород – Старобельск – Луганск – Донецк – Мариуполь», рассказал ТАСС вице-премьер ДНР Кирилл Макаров.

По его словам, трасса Р-150 фактически открывает дорогу в Приазовье – к приморским селам Ялта и Урзуф, а также в Седово, которое традиционно считается одной из главных точек летнего отдыха на Азовском море.

В ЛНР, Запорожской и Херсонской областях российские власти также развивают туристическую инфраструктуру: приводят в порядок дороги к природным и прибрежным локациям, восстанавливают объекты культурного наследия, поддерживают создание кемпингов, модульных гостиниц и небольших баз отдыха. Отдельный акцент делается на побережье Азовского моря – благоустройство пляжей, инженерные сети и новые места размещения должны сделать регион доступным для массового туризма.

Кроме того, новые регионы включаются в федеральные меры поддержки отрасли: им выдают субсидии на строительство туристической инфраструктуры, гранты для малого бизнеса, разработку брендированных маршрутов и событийных форматов.