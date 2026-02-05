«Без еды, воды, электричества»: туристы жалуются на задержки южных поездов

На южном направлении продолжаются проблемы с движением поездов после ЧП со сходом грузовых вагонов в Тамбовской области, которое произошло накануне днем. Без движения некоторые составы находились еще сегодня утром:

«Мы сидим 5 часов в полном неведении, никто ничего не знает, интернета нет, воды нет, еды тоже, санузлы, естественно, уже в жутком состоянии», – пишут пассажиры в соцсетях РЖД.

Жалоб достаточно много:

«Поезд Дербент – Москва 6 часов без туалета, воды, электричества. Со мной дети. Что за беспредел?»

Стоят и крымские составы. Как уточнил сегодня утром «Гранд Сервис Экспресс», максимальные отставания из Москвы составляют 7,5 часа. Такое опоздание у №068 Москва – Симферополь, отправлением 4 февраля. Обратный за 3 февраля, который идет с полуострова на материк, выбился из графика на 6 часов.

В РЖД рассказали, что ЧП повлияло на движение 27 поездов. Те, что находились в Тамбовской области вчера в момент ЧП, преодолели барьерное место и пытаются нагнать отставание. Только четверть из них уже добралась до конечной точки, остальные в пути. Максимальные задержки составляют 9 часов. Судя по сообщениям пассажиров, некоторые из составов, прибывших к проблемному участку сегодня в 02:20, стоят в ожидании своей очереди до сих пор – речь о № 47 Балаково – Москва.

Для прохождения между станциями Мичуринск-Уральский и Хоботово используются разные подходы. Пассажиров отдельных поездов перевезли автотранспортом. Но в основном составы пропускают через грузовой парк станции Кочетовка со сниженной скоростью на тепловозной тяге.

