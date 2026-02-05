Сколько стоит отдых на «Приморских Мальдивах»

Турбазы Приморского края уже к началу февраля активно распродаются на предстоящее лето. Особый ажиотаж наблюдается вокруг единственной базы отдыха в живописной бухте Петрова, где почти все домики на июль и август уже заняты.

Это место часто называют «Приморскими Мальдивами» из-за развитой инфраструктуры: здесь есть магазин, ресторан, коттеджи, бани, спортивные и детские площадки, летний кинотеатр, прокат спортинвентаря и даже мини-ферма с оленями. При этом обед в ресторане обходится примерно в 2 тысячи рублей с человека, а за вход на территорию без проживания берут 300 рублей.

По данным на начало февраля, свободных домиков на пик сезона (июль и август) уже не осталось. К бронированию доступны лишь несколько дней в семейных номерах. Всего на базе 59 домов, стоимость проживания в которых начинается от 12 тысяч рублей в сутки. Такой высокий спрос объясняется уникальностью локации — это единственная турбаза в бухте Петрова.

Как пишет PRIMPRESS, аналогичная ситуация с бронированием наблюдается и на других ключевых курортах Приморья — в Ливадии, Триозерье, Андреевке и Зарубино. В популярной Ливадии под Находкой, где представлено около 100 турбаз и отелей, большинство мест на август уже занято, но варианты на июнь и июль еще есть. Цены здесь начинаются от 1,5 тысячи рублей в сутки.

На знаменитом пляже Триозерье с его лазурным морем и белым песком в августе забронировано не менее половины мест на 15 местных базах, а на июль и июнь свободных домиков пока больше. В курортном селе Андреевка в Хасанском районе уже забронировано около 30 % мест, пик спроса приходится на июль и август. Стоимость проживания здесь варьируется от 1,5 до 50 тысяч рублей за ночь.

В Зарубино, известном черным песком и озером лотосов, бронирование также активно идет: на некоторых базах август уже «забит под завязку», а июнь и июль заполнены наполовину. Цены здесь стартуют от 4 тысяч рублей в сутки, а за дополнительное место в сезон взимается доплата.