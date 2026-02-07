Зима с настроением: как путешествуют по России вне шаблонов

Зимний отдых в России постепенно меняет формат. Вместо стандартных развлечений всё чаще выбирают маршруты с характером, где важны не события, а ощущения — морозный воздух, тишина, простые ритуалы и редкие визуальные впечатления.

В подборку портала «boda» вошли 25 направлений, которые объединяет внимание к атмосфере. Это города с камерным настроением, северные практики отдыха и поездки, где зима становится частью эстетики.

Шуя в Ивановской области — пример неспешного городского маршрута. Здесь зима ассоциируется с горячим сбитнем, пряниками, старинными улицами и ощущением уюта без лишней театральности.

Контрастом к городам становится деревенский формат. В небольших сёлах путешественники находят тишину, белые пространства и ощущение замедления, которое особенно ценится в холодный сезон.

Среди визуально выразительных маршрутов — терем в Асташово, где интерьер XIX века сочетается с современным комфортом, и поездки на лосеферму. Северные направления предлагают арктический флоатинг, который воспринимается как медитативный опыт, а не как экстрим.

В список также вошли зимний серфинг на Камчатке, горячие источники Тюмени, гастрономические маршруты в Казани, лёд Байкала и поездки в Карелию с хаски-турами и ретро-поездом.

Отдельное внимание привлекают локации с сильной визуальной составляющей — плато Маньпупунёр, ледовые городки Якутска, зимний Алтай с лебедями и Ямал с северным сиянием.

Такие маршруты выбирают не ради галочки, а ради ощущения, что зима может быть стильной, спокойной и глубокой, если позволить себе выйти за привычные сценарии.