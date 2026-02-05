На что ориентируются россияне при планировании отдыха

Почти треть - 32% - опрошенных россиян выбирают направление для отдыха, прежде всего, исходя из стоимости поездки. Об этом говорится в исследовании сервиса "Купибилет", с результатами которого ознакомился ТАСС.

"Почти каждый третий россиянин (32%) выбирает направление, прежде всего, по стоимости поездки, а не по стране или городу. При этом лишь 28% опрошенных ставят на первое место само направление, ориентируясь на конкретную страну или локацию. Еще 22% обращают внимание на популярность направления и отзывы, 10% - на визовые условия, а 8% - на длительность перелета", - рассказали в компании.

Если речь идет о выгодной цене, россияне демонстрируют высокую готовность к экспериментам. В частности, 57% опрошенных готовы полететь в город или страну, о которых почти ничего не знают, при этом 16% делают это легко и уже имеют подобный опыт, а еще 41% считают такой вариант вполне возможным. Дополнительно 33% отмечают, что готовы к спонтанным направлениям, но с оговорками - существуют страны, куда они принципиально не поедут. Лишь 10% респондентов заявили, что скорее не готовы рисковать и выбирать неизвестные направления даже при существенной экономии, сообщили эксперты.

Согласно исследованию, наиболее популярными форматами поездок остаются путешествия внутри страны - их выбирают 24% респондентов. Среди зарубежных направлений лидируют арабские страны (Египет, ОАЭ) - 20%, а также Азия (Япония, Китай, Таиланд) - 19%. Страны СНГ (Белоруссия, Грузия, Абхазия) предпочитают 19% опрошенных. Европа привлекает 9% путешественников.

В опросе приняли участие более 1,3 тыс. совершеннолетних россиян. В нем была предусмотрена возможность множественного выбора ответов.