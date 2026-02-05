«Европейская столица краж». Путешественник рассказал о жизни в Лондоне

Российский путешественник Алексей Кутовой побывал в Лондоне и описал этот город словами «европейская столица краж». Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

По сообщению автора публикации, регулярные грабежи на дорогах столицы Великобритании начали отпугивать туристов. Чаще всего злоумышленники похищают смартфоны, затем переправляют их в другие страны, такие как Китай и Алжир.

«Преступники используют электрические велосипеды и мопеды, выхватывая телефоны у людей на полном ходу. 54 процента краж совершается именно таким способом», — подчеркнул тревел-блогер.

Также опытный турист отметил, что жизнь в Лондоне претерпела большие изменения из-за плохой интерграции мигрантов. Приезжие формируют в районах города этнические анклавы, в которых разговаривают только на своем языке и создают собственную инфраструктуру: открывают кафе с «местной» кухней, магазины и храмы. При этом коренные лондонцы массово уезжают.

«Скорость и масштаб изменений такие, что старожилы не узнают мест, где родились, и чувствуют себя иностранцами», — добавил россиянин.

Ранее Кутовой, который почти год жил во Вьетнаме, предостерег соотечественников от нескольких опасностей в этой стране Азии. В частности, он предупредил туристов, что в этой стране каждый год более 90 тысяч человек заболевают лихорадкой денге, которая передается через укусы комаров.