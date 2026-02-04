Определены популярные регионы России для зимних поездок с детьми

Стали известны самые популярные регионы России для зимних поездок с детьми в 2025 году.

© РИА Новости

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу Авито Путешествий.

Лидируют Москва и Московская область, далее следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область.

В список также попали Краснодарский край, Мурманская и Кемеровская области.

Отмечается рост спроса на поездки в Ярославскую и Владимирскую области.

Также стало известно, что в Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали лидирующие регионы в отрасли, передаёт телеканал «СвоёТВ».

Возглавил рейтинг Краснодарский край, на втором месте Москва и Подмосковье, на третьем Петербург и Ленобласть. Далее следуют Крым и Ставропольский край.

Ранее сообщалось, что турпоток Новосибирской области достиг 2,9 млн к концу 2025 года.