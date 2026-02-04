Названы самые популярные туристические направления у россиян этой зимой

Россия, Казахстан и Япония стали самыми трендовыми направлениями для пользователей во «ВКонтакте». Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Сообщается, что в «VK Клипах» стал вирусным тренд «Открываю мир». В топе по количеству публикаций и просмотров — Россия, Казахстан и Япония. Самым популярным направлением в тренде стала Россия. Наибольший интерес вызывают Карелия, Алтай и Сочи. В роликах пользователи делятся маршрутами, советами для туристов и визуальной эстетикой путешествий.

В VK отмечают, что рост интереса к тревел-клипам связан с развитием формата коротких видео и появлением в сервисе отдельного раздела «Тренды», где собраны популярные темы и хештеги.

Ранее в «VK Видео» внедрили новый подход к подсчёту просмотров.