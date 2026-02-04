Россияне стали до предела чувствительны к росту цен на курортах страны

Российские туристы стали до предела чувствительны к росту цен на курортах страны. Об этом заявила на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, ее слова приводит «Интерфакс».

© РИА Новости

Если цена достигает «невозможной границы», соотечественники перестают покупать, пояснила спикер. Она также выразила мнение, что повышение стоимости перевозок может повлиять на спрос на внутренних направлениях.

По словам Ломидзе, сейчас продажи идут хорошо, так как цены по акциям раннего бронирования пока ниже, чем в 2025 году. Однако после их окончания прогнозируется снижение спроса.

Исполнительный директор АТОР добавила, что на туристическом рынке сохраняется тенденция по сокращению количества дней отдыха, снижению категории отеля и отказа от включенного питания. Она подчеркнула, что экономить стали даже премиальные путешественники.

Ранее сообщалось, что цены на путешествия внутри России выросли почти на четверть за три года. Например, в 2023 году пакетный отдых в Сочи на двоих стоил 72,8 тысячи рублей, а в 2025-м то же предложение обойдется уже в 89,4 тысячи рублей.