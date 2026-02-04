Пляжного сезона в Анапе в этом году снова не будет

Пляжный сезон в популярном курортном городе Анапа в этом году снова не состоится. Как сообщает Telegram-канал Mash, устранение последствий крушения нефтяных танкеров в Керченском проливе и откачка оставшихся на дне около 2500 тонн мазута займут как минимум полгода, передает издание.

© Московский Комсомолец

По данным канала, затонувшие суда уже накрыты специальными защитными коффердамами и закреплены на дне, чтобы предотвратить утечку. Однако из-за низких температур нефтепродукты застыли, превратившись в твердую массу, похожую на пластик. Для их откачки мазут необходимо разогреть, что возможно только в условиях теплой и спокойной воды, поэтому основные работы смогут начаться не раньше мая-июня 2026 года.

Экологи отмечают, что, хотя текущие пробы воды в Анапе не показывают превышения ПДК по нефтепродуктам, а пляжи чисты, во время штормов возможны выбросы, что делает открытие курорта для туристов пока небезопасным.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщал о ликвидации точечных выбросов нефтепродуктов на побережье в Темрюкском районе, а также о работах по укреплению защитных сооружений на анапском пляже.