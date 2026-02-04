Уникальные научные установки включат в новый туристический маршрут в России

Уникальные научные установки для изучения Солнца и околоземного космического пространства, которые сейчас строятся в Бурятии и Иркутской области, собираются открыть для туристов. Речь идет о проекте под названием «Научная долина», разработанном Минобрнауки.

Как рассказал «Российской газете» директор Института солнечно-земной физики СО РАН Андрей Медведев, это будет многодневный тур по сухопутным и водным маршрутам в Тункинской долине, которая тянется почти на 200 км между хребтами Хамар-Дабан, Большой Саян и Тункинские гольцы. В селе Торы находятся оптические инструменты ИСЗФ СО РАН и комплекс TAIGA Иркутского госуниверситета для изучения космических лучей и гамма-астрономии. В Бадарах расположены радиогелиограф ИСЗФ и радиотелескоп Института прикладной астрономии РАН. В Мондах сейчас строят крупнейший в России солнечный телескоп с трехметровым зеркалом. Все они станут объектами туристического показа. Маршрут также включает Байкальскую астрофизическую обсерваторию, где работает Большой солнечный вакуумный телескоп и постепенно вводятся новые научные инструменты.

По словам Медведева, проект уже получил одобрение в правительстве. Институт ждет финансирования для строительства модульного жилья, где смогут останавливаться туристические группы. Ожидается, что деньги на это выделят до конца года.