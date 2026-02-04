В ДНР заявили о перспективах развития грязевых и бальнеологических курортов

Запасы минеральных вод, лечебных грязей и мягкий климат юга ДНР открывают перспективы для круглогодичных оздоровительных курортов. Особенно они могут быть интересны для детского оздоровления и при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, сообщил ТАСС вице-премьер республики Кирилл Макаров.

"Азовское побережье уже сейчас подходит не только для пляжного отдыха, но и для оздоровления как детского, так и взрослого. Ключевые возможности сосредоточены в донецком Приазовье. В Мангушском округе есть пока еще неосвоенные запасы лечебных минеральных вод и грязей. При наличии инвестиций это позволяет говорить о создании круглогодичных оздоровительных курортов", - сказал Макаров.

Он добавил, что в другом приморском округе - Новоазовском - известен артезианский источник минеральной воды и месторождение сульфатной лечебной грязи. По словам Макарова, эти природные ресурсы полезны при заболеваниях опорно-двигательной системы и для общего оздоровления. В соседнем с Новоазовским Тельмановском округе есть целебный источник с постоянной температурой воды около плюс 10 градусов.

"Такие места могут стать точками притяжения для спокойного, лечебного и экологического туризма, - отметил вице-премьер. - Перспективы [для грязевого и бальнеологического курортов] есть, и они вполне конкретные. Республика обладает тем, что обычно называют "базой курорта": выход к Азовскому морю, протяженную пляжную линию, мягкий климат и природные лечебные ресурсы".

В январе Макаров сообщил ТАСС о планах строительства в донецком Приазовье четырех- и пятизвездочных гостиниц. Реализация инвестпроектов ожидается в ближайшие два года. Согласно профильной республиканской программе, инвесторы заявили на развитие приморского туризма в ДНР более 34 млрд рублей.