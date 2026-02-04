Иностранным туристам обещают упростить получение симок и банковских карт РФ

Минцифры и Центр биометрических технологий планируют доработать мобильное приложение Visit Russia, чтобы иностранные туристы в России могли оформлять сим-карты и платежные карты российских банков.

© tourdom.ru

Сервис предлагают интегрировать с Госуслугами и системой RuID, чтобы гости заранее, еще до пересечения границы, загружали в приложение фото паспорта и биометрию лиц. Этого будет достаточно для подтверждения личности. Ожидается, что технологию внедрят уже во втором или третьем квартале 2026 года, пишут «Ведомости».

Главным барьером остается норма российского законодательства, согласно которой иностранцы должны лично явиться в офис оператора мобильной связи для получения сим-карты. По замыслу разработчиков, идентификация через приложение Visit Russia может снять эту проблему. Что касается оформления банковских карт, то пока неясно, каким образом сервис позволит упростить эту процедуру.

По словам директора департамента расследований T.Hunter Игоря Бедерова, если регуляторам и бизнесу удастся найти баланс между удобством для туристов и требованиями безопасности, Россия сможет предложить современный сервис для путешественников, в противном случае страна рискует сохранить репутацию места, где получить местную сим-карту сложнее, чем визу.

В МТС также отмечают, что более эффективным решением было бы предоставить операторам прямой доступ к данным уже действующего госсервиса RuID, чтобы иностранцам не приходилось проходить идентификацию повторно.

Как писал ранее ««ТурДом», Visit Russia – это многофункциональный цифровой сервис, с помощью которого иностранцы могут бронировать отели, авиабилеты и экскурсии, а также получить поддержку с использованием нейросети, говорящей на 36 языках. Проект вошел в тройку лидеров конкурса стартапов «ТревелХаб», ежегодной конференции специалистов TravelTech-индустрии.