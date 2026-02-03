Турист отказался от круиза из-за фото и отсудил у туроператора 340 тысяч рублей

Турист из Оренбуржья выиграл суд у туроператора после отказа от круиза. Клиенту компании не понравилось, что фото каюты не соответствовало реальной картине, поэтому в тур он не отправился. Об этом сообщила пресс-служба Сорочинского районного суда.

Согласно материалам дела, летом 2023 года истец оформил для себя и своей семьи десятидневный речной круиз по маршруту Самара – Тетюши – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Казань – Самара. Путешествие предполагало размещение в каюте на теплоходе «Александр Невский», общая стоимость тура составила 198 тыс. руб.

Однако 30 июня мужчина направил турфирме заявление с требованием вернуть уплаченную сумму, указав, что фактические характеристики жилого помещения на судне не совпадали с изображениями, размещенными на сайте туроператора, и не соответствовали заявленным условиям. В результате семья отказалась от участия в круизе до его начала.

В свою очередь, представители компании пояснили клиентам, что на фотографиях действительно другая каюта – не та, которая указана в договоре с туристом.

В иске заявитель настаивал на возврате полной стоимости путевки, требовал взыскать неустойку в размере половины присужденной суммы и 500 тыс. руб. компенсации моральных страданий.

При рассмотрении дела суд пришел к выводу, что сведения о туристическом продукте были доведены до потребителя в искаженном виде. Это лишило его возможности получить достоверную информацию до начала поездки.

По итогам разбирательства требования были удовлетворены частично. С ответчика взыскана стоимость тура в размере 198 тыс. руб., компенсация морального вреда – 30 тыс. руб., также назначен штраф за отказ добровольно удовлетворить претензии клиента – 114 тыс. руб.