Названы самые популярные южные маршруты в 2025 году

Пригородный маршрут Минеральные Воды — Кисловодск стал лидером по востребованности на Северо-Кавказской железной дороге в 2025 году. В пятерку самых популярных южных направлений среди пассажиров вошла также электричка Махачкала — Дербент.

«Самым популярным пригородным маршрутом на Северо-Кавказской железной дороге по итогам 2025 года стало направление Минеральные Воды — Кисловодск. С января по декабрь прошлого года на этом маршруте электрички перевезли порядка 6 млн пассажиров», — сообщили в службе корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО "РЖД".

Электричка Махачкала — Дербент в рейтинге популярности заняла пятое место. Пассажиропоток в этом направлении за год достиг 1,4 млн человек.

Также в пятерке лидеров среди южных пригородных маршрутов Туапсе — Имеретинский Курорт (второе место и 5,5 млн пассажиров), Ростов — Таганрог (электрички, занявшие третью строку рейтинга, перевезли более 4,4 млн человек) и аэропорт Сочи — Туапсе (2,2 млн пассажиров).

В пресс-службе СКЖД напомнили, что на пригородных южных маршрутах страны работают два перевозчика — «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» и «Кубань Экспресс-Пригород».