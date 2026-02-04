Что посетить в Перми: главные достопримечательности и маршруты

Пермь - крупный российский миллионник, один из самых недооцененных городов Урала с самобытной культурой, интересными музеями и богатой природой. Собрали подборку наиболее любопытных мест и знаковых достопримечательностей Перми и области.

Годом основания Перми считается 1723 г., когда в этих местах был заложен Егошихинский медеплавильный завод.Сейчас Пермь - крупный экономический центр с развитой металлургической, нефтеперерабатывающей и машиностроительной промышленностью. При этом в Пермском крае сохранилось большое количество малых старинных городов.Большинство россиян мало что слышали о Перми, разве что о том, что здесь происходит действие некогда довольно популярного сериала "Реальные пацаны". А вот с легкой руки британского геолога Родерика Мурчисона в честь этих мест был назван целый геологический период палеозойской эры - Пермский.

Главные достопримечательности Перми

Исторический центр и символы города

Эспланада

Главная площадь Перми, расположенная между зданиями Пермского академического театра и Законодательного собрания. На площади установлен монументальный памятник героям фронта и тыла работы скульптора Вячеслава Клыкова. Масштабная композиция состоит из фигур рабочего, солдата и Родины-матери. Этот памятник является одной из самых узнаваемых "визитных карточек" Перми.

"Пермяк - соленые уши"

"Пермяк - соленые уши" - устоявшееся прозвище жителей Прикамья. Согласно легенде, так называли работников соляной промышленности, которые таскали на плечах тяжелые мешки с солью, из-за чего их уши часто краснели. В 2006 г. в Перми была установлена скульптурная композиция, которая иронично обыгрывает это прозвище местных жителей. Любой желающий может просунуть голову в металлическую рамку с огромными ушами, напротив которой застыл фотограф со старинной камерой на треноге.

Набережная Камы

Обустроенная прогулочная зона протянулась вдоль реки Камы почти на 4 км, от Речного вокзала до Коммунального моста. На Пермской набережной часто проходят различные городские мероприятия, но это место пользуется популярностью у местных жителей и гостей города круглый год. В 2009 г. на набережной был установлен арт-объект "Счастье не за горами", который сразу стал настоящим символом Перми. Эта двухметровая надпись из красных букв, изготовленная по проекту художника Бориса Матросова, хорошо просматривается со всех окрестных точек.

Дом Грибушина

Особняк в стиле барокко с элементами модерна был построен в 1895-1897 гг. пермским архитектором Александром Турчевичем. Долгое время дом принадлежал купцу Сергею Грибушину. Фасад бело-голубого особняка декорирован в традициях коринфского ордера и богато украшен лепниной. Существует версия, что именно дом Грибушина описал в своем романе "Доктор Живаго" Борис Пастернак, который несколько раз бывал в Перми.

Свято-Троицкий Стефанов монастырь

Один из самых красивых монастырей Перми ведет свою историю с 1790 г., когда была освящена деревянная церковь Живоначальной Троицы. Одноименная каменная церковь построена в 1828 г. Позже к ней были пристроены боковые приделы, возведена колокольня. В 1930-е гг. Свято-Троицкий собор закрыли, а священники были арестованы и погибли в лагерях. Храм был разрушен почти до основания, и только в 1990-е гг. началось возрождение святыни. Сейчас монастырь снова открыт для верующих, при нем действует иконописная школа.

Пермский театр оперы и балета им. Чайковского

Один из старейших в стране, Пермский театр оперы и балета считается третьим по времени основания музыкальным театром после Большого и Мариинского. Он был создан в 1870 г., а здание, в котором сейчас располагается учреждение, возвели в 1874-1880 гг. Балетная труппа театра считается одной из лучших в России и часто гастролирует не только по стране, но и за рубежом.

"Трус, Балбес и Бывалый"

В 2010 г. в Перми на площади перед кинотеатром "Кристалл" установили скульптурную композицию легендарной троицы из комедий Леонида Гайдая. Работа пермского скульптора Алексея Залазаева сразу полюбилась местным жителям и стала популярной локацией для небанальных фотосессий.

Лучшие музеи Перми

Пермский краеведческий музей (Дом Мешкова)

Музей находится в монументальном особняке, который когда-то принадлежал известному купцу и меценату Николаю Мешкову - одному из основателей Пермского университета. Старейший музей Прикамья был основан в 1890 г., а уже в 1894 г. открылся для публики.

Особого внимания заслуживают украшения в "пермском зверином стиле". Жемчужина музея - археологическая коллекция Теплоуховых, или собрание "чудских древностей". Она формировалась и в результате целенаправленных исследовательских раскопок, и благодаря случайным находкам местных жителей, которые активно скупал археолог-энтузиаст Александр Теплоухов. В постоянных экспозициях также представлены образцы старинного оружия, часы, а в фондах хранится обширная коллекция филокартии и нумизматики.

Музей пермских древностей

Здесь собрана уникальная палеонтологическая коллекция: посетители могут увидеть настоящие скелеты древних ящеров и мамонта, которые были обнаружены на территории Пермского края. Для детей в музее проходит множество познавательных мероприятий: игровая экскурсия "Палеонтологическая экспедиция", творческие занятия "Мастерская музеезавриков", лекции о палеонтологии.

PERMM

Этот музей современного искусства был открыт в Перми в 2009 г. Он представляет современное российское искусство XX - XXI вв. и реализует различные выставочные проекты и образовательные программы. Любопытно, что сейчас учреждение располагается в здании бывшего автосалона Mercedes-Benz.

При участии музея в Перми создаются различные городские арт-объекты, которые часто вызывают неоднозначную реакцию общества. Например, "Яблоко" Жанны Кадыровой, установленное у входа в пермскую краевую библиотеку имени Горького. Надкушенное яблоко диаметром три метра, снаружи покрытое зеленой керамической плиткой, а внутри выложенное старинным кирпичом. По замыслу автора, объект символизирует активное потребительство, "откусывающее" куски от исторического облика города. Однако некоторые усмотрели в арт-объекте скрытую рекламу компании Apple.

А в 2010 г. в Перми был разработан проект "Зеленая линия" - пешеходный туристический маршрут в центральной части города, который объединяет основные исторические, культурные и архитектурные объекты. Весь маршрут включает в себя 40 главных достопримечательностей, возле них установлены информационные стенды с кратким описанием.

Парки и зеленые зоны

Сад им. Я. М. Свердлова

Раньше эта зеленая зона называлась "Райский сад". В 1865 г. из-за истощения запасов меди был закрыт медеплавильный завод, а на его месте разбили парк. Точкой притяжения для отдыхающих и любителей фотосессий является восьмиколонная ротонда. В саду также есть достаточно живописный канал со шлюзами, через который перекинуты мостики с узорчатыми коваными ограждениями. Сюда часто приезжают свадебные кортежи, чтобы по традиции повесить замок на ограждение и выбросить ключ в воду.

Сад им. В. Л. Миндовского

Заложен в 1962 г. После масштабной реконструкции он буквально преобразился. Были проложены новые асфальтовые дорожки, проведено освещение, установлены скамейки и организованы детские площадки. Кроме того, в саду В. Л. Миндовского есть множество аттракционов и каруселей для детей.

Парк культуры и отдыха "Балатово"

Балатовский парк находится на территории Черняевского лесопарка, расположенного в черте города Пермь. Лесопарк со всех сторон окружен автомагистралями, что негативно сказывается на экологии и качестве воздуха. Тем не менее, парк "Балатово" - одно из самых популярных мест для отдыха у пермяков. На благоустроенной территории есть живописные зеленые зоны, ухоженные аллеи, современные пространства и инфраструктура для занятий спортом.

Куда съездить из Перми на 1 день

В Пермском крае очень много интересных топонимов. Например, самой южной точкой региона считается поселок Куеда. Есть разные версии происхождения этого названия - от башкирского слова "кое", которое означает "колодец", или от марийского "куэ" - "береза". Сейчас этот поселок со смешным названием - крупный железнодорожный узел: через Куеду проходит ветка Казань-Екатеринбург, соединяющая Поволжье, Урал и Сибирь.

А еще Пермский край - самый "речной" регион России, он занимает 1-е место по протяженности речной сети. По территории протекает около 29 тысяч рек, общая протяженность которых составляет более 90 тысяч км. Самые длинные и живописные реки:

Кама,

Чусовая,

Вишера,

Колва,

Косьва,

Усьва.

Поэтому в крае хорошо развит экотуризм, ведь многочисленные реки привлекают и фанатов рыбалки, и любителей сплавов.

Усьвинские столбы

Самая узнаваемая природная достопримечательность Пермского края. Известняковый каменный массив протянулся вдоль берега реки Усьвы на 2 км, а высота некоторых скал-останцев достигает 150 м. Чаще всего туристы здесь фотографируют 70-метровую отдельно стоящую скалу "Чертов палец". Экскурсия на Усьвинские столбы и в Каменный город (скальный массив из песчаника площадью в 30 га, расположенный на вершине хребта Рудянский спой Уральских гор) - самый популярный туристический маршрут Пермского края.

Исторически Пермский край был промышленным регионом: большинство прикамских городов выросли из заводских поселков. Но во многих из них сохранились интересные достопримечательности и памятники архитектуры.

Распространена версия, что город, ранее известный как Усолье Камское, был основан вологодскими купцами еще в XV в. В XVII в. в "соляной столице" производили 70% от всего объема добычи соли в России. Сейчас все солеваренные заводы здесь закрыты. Зато город входит в список исторических городов России, ведь в Соликамске сохранилось более 20 архитектурных памятников.

Центральный архитектурный ансамбль города включает в себя Свято-Троицкий собор с колокольней и Богоявленскую церковь. Пятиглавый Свято-Троицкий - главный собор Соликамска, был построен в 1684-1697 гг., а колокольню высотой 62 м возвели в 1713 г.

Богоявленская церковь также относится к памятникам XVII в.: она была построена в 1688-1695 гг. на средства прихожан. Храм очень богато декорирован, особенно выделяются декоративные пояса из изразцов и ажурной кирпичной кладки. В церкви находится одна из наиболее почитаемых святынь Соликамска - складень с иконой святителя Николая Чудотворца. По преданию, эта икона была подарена царем Иваном Грозным в 1552 г. после того, как местные жители пришли просить помощи в защите города от местных сибирских племен.

К концу XVII в. также относятся Спасо-Преображенский и Крестовоздвиженский соборы, еще ряд церквей датируются XVIII в. (Церковь Жен-Мироносиц, Введенская церковь).

А Дом Воеводы (1673-1688 гг.) в Соликамске - самое старое сохранившееся каменное здание Северного Урала. Любопытно, что внутри двухметровых стен есть потайные ходы (подклет и первый этаж соединены внутристенными лестницами).

Поселок Ильинский

Главная достопримечательность поселка - Ильинский районный краеведческий музей, основанный в 1921 г. Собрание насчитывает более 21 тысячи экспонатов из имения династии Строгановых: когда-то село Ильинское было центром уральских владений знаменитых промышленников.

В музее хранится очень ценный исторический документ - Жалованная грамота Ивана IV Грозного Строгановым на владение землями в Перми Великой (одна из трех, выданных им царем на эти земли). Потомки основателя династии Аники Строганова создали на Урале настоящую империю: сначала соляную и пушную, а затем и металлургическую (именно в селе Пыскор Пермского края в 1635 г. был основан первый в России медеплавильный завод). Фактически Строгановы даже присоединяли к России новые территории: именно они снарядили поход Ермака в Сибирь в 1581-1585 гг., чтобы обезопасить свои земли и торговые пути.

В музее также можно увидеть предметы быта XIX в. и деревянную утварь с обвинской росписью, которая зародилась в Прикамье в XIX в. Это вид народной росписи по дереву, характерные особенности которого - контрастность фона и орнамента, центрическая композиция, плоскостной характер и преобладание растительных элементов декора. Ее легко отличить благодаря часто изображаемому цветку с 8 лепестками обвинской розы.

В XIX в. этот город называли чайной столицей Российской Империи: основоположником оптовой торговли чаем в России был кунгурский купец Алексей Губкин. В 2007 г. ему установили памятник. В Кунгуре сохранился обширный Гостиный двор, построенный в 1865-1876 гг. - эта локация пользуется популярностью у кинематографистов. А самая известная местная природная достопримечательность - Кунгурская пещера - сейчас закрыта для посещения.

В Кунгуре есть очень интересный в архитектурном плане Свято-Никольский храм. Современное здание было построено в 1873 г. в стиле русского "узорочья", который был характерен для русской архитектуры середины XVII в. Еще в Кунгуре есть необычный памятник "Пуп Земли" - гранитная полусфера на постаменте, ориентированная по сторонам света.

Оса

Этот старинный город был основан в 1591 г. как один из опорных пунктов на восточных границах Русского государства. Когда-то через Осу проходил Сибирский тракт - это способствовало развитию местного купечества. На гербе города действительно изображены осы и улей, хотя считается, что название произошло от местной речки Осинки.

Свято-Троицкий собор Осы - второй по величине православный храм в Пермской епархии. Монументальное здание высотой целых 40 м возводили в 1902-1916 гг. Этот собор в русско-византийском стиле из красного кирпича поражает своими размерами и богатым декором. В городе Осе также сохранились старинные торговые ряды, храм Казанской иконы Божьей Матери, купеческие особняки, построенные в стилях классицизма и модерна.

Хохловка

Архитектурно-этнографический музей, в котором собраны деревянные постройки из разных районов Пермского края. Здесь можно увидеть крестьянские дома с воссозданными интерьерами и предметами быта, промышленные сооружения для добычи соли и старинные деревянные церкви, датируемые XVIII в. В музее ежегодно проходит военно-исторический фестиваль "Большие маневры на Хохловских холмах".

Что посетить в Перми за 1 день:

Центр → Эспланада → Набережная Камы.Обед в центре.Музей или Театр оперы и балета вечером.

Что посетить в Перми за 2 или 3 дня:

Исторический центр Перми → Эспланада → Набережная Камы.Пермский краеведческий музей и Музей пермских древностей.Сад им. Я. М. Свердлова ("Райский сад") или парк "Балатово".Усьвинские столбы и Каменный город.Исторические города Пермского края: Соликамск, Кунгур, Ильинский.

Часто задаваемые вопросы

Куда сходить в Перми туристу впервые?

Можно посетить Свято-Троицкий Стефанов монастырь, Пермский краеведческий музей и знаменитый Пермский театр оперы и балета им. Чайковского. Вечером хорошо прогуляться по набережной и сделать памятное фото возле арт-объекта "Счастье не за горами".

Что посмотреть в Перми за выходные?

За выходные удобно посетить экскурсию на Усьвинские столбы и в Каменный город - это самая известная природная "визитная карточка" региона.

Подойдет ли Пермь для поездки с детьми?

Да, с детьми можно посетить интересные музеи или прогуляться по паркам и набережной.

Сколько дней нужно, чтобы посмотреть Пермь?

Основные достопримечательности Перми можно посмотреть за 1 или 2 дня. Но если будет время, рекомендуем посетить исторические города Пермского края.

Заключение

Пермь - город, который раскрывается постепенно. Вначале он кажется скучным промышленным центром с типовой застройкой и стандартным набором достопримечательностей (набережная, церкви и обязательная для многих российских городов улица или проспект Ленина). Но в исторических местах Пермского края можно найти много действительно интересных архитектурных памятников, а красота и величие местной природы оставят сильное впечатление даже после короткой поездки.