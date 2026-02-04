Что посетить в Перми: главные достопримечательности и маршруты на 1-3 дня
Пермь - крупный российский миллионник, один из самых недооцененных городов Урала с самобытной культурой, интересными музеями и богатой природой. Собрали подборку наиболее любопытных мест и знаковых достопримечательностей Перми и области.
Годом основания Перми считается 1723 г., когда в этих местах был заложен Егошихинский медеплавильный завод.Сейчас Пермь - крупный экономический центр с развитой металлургической, нефтеперерабатывающей и машиностроительной промышленностью. При этом в Пермском крае сохранилось большое количество малых старинных городов.Большинство россиян мало что слышали о Перми, разве что о том, что здесь происходит действие некогда довольно популярного сериала "Реальные пацаны". А вот с легкой руки британского геолога Родерика Мурчисона в честь этих мест был назван целый геологический период палеозойской эры - Пермский.
Главные достопримечательности Перми
Исторический центр и символы города
- Эспланада
Главная площадь Перми, расположенная между зданиями Пермского академического театра и Законодательного собрания. На площади установлен монументальный памятник героям фронта и тыла работы скульптора Вячеслава Клыкова. Масштабная композиция состоит из фигур рабочего, солдата и Родины-матери. Этот памятник является одной из самых узнаваемых "визитных карточек" Перми.
- "Пермяк - соленые уши"
"Пермяк - соленые уши" - устоявшееся прозвище жителей Прикамья. Согласно легенде, так называли работников соляной промышленности, которые таскали на плечах тяжелые мешки с солью, из-за чего их уши часто краснели. В 2006 г. в Перми была установлена скульптурная композиция, которая иронично обыгрывает это прозвище местных жителей. Любой желающий может просунуть голову в металлическую рамку с огромными ушами, напротив которой застыл фотограф со старинной камерой на треноге.
- Набережная Камы
Обустроенная прогулочная зона протянулась вдоль реки Камы почти на 4 км, от Речного вокзала до Коммунального моста. На Пермской набережной часто проходят различные городские мероприятия, но это место пользуется популярностью у местных жителей и гостей города круглый год. В 2009 г. на набережной был установлен арт-объект "Счастье не за горами", который сразу стал настоящим символом Перми. Эта двухметровая надпись из красных букв, изготовленная по проекту художника Бориса Матросова, хорошо просматривается со всех окрестных точек.
- Дом Грибушина
Особняк в стиле барокко с элементами модерна был построен в 1895-1897 гг. пермским архитектором Александром Турчевичем. Долгое время дом принадлежал купцу Сергею Грибушину. Фасад бело-голубого особняка декорирован в традициях коринфского ордера и богато украшен лепниной. Существует версия, что именно дом Грибушина описал в своем романе "Доктор Живаго" Борис Пастернак, который несколько раз бывал в Перми.
- Свято-Троицкий Стефанов монастырь
Один из самых красивых монастырей Перми ведет свою историю с 1790 г., когда была освящена деревянная церковь Живоначальной Троицы. Одноименная каменная церковь построена в 1828 г. Позже к ней были пристроены боковые приделы, возведена колокольня. В 1930-е гг. Свято-Троицкий собор закрыли, а священники были арестованы и погибли в лагерях. Храм был разрушен почти до основания, и только в 1990-е гг. началось возрождение святыни. Сейчас монастырь снова открыт для верующих, при нем действует иконописная школа.
- Пермский театр оперы и балета им. Чайковского
Один из старейших в стране, Пермский театр оперы и балета считается третьим по времени основания музыкальным театром после Большого и Мариинского. Он был создан в 1870 г., а здание, в котором сейчас располагается учреждение, возвели в 1874-1880 гг. Балетная труппа театра считается одной из лучших в России и часто гастролирует не только по стране, но и за рубежом.
- "Трус, Балбес и Бывалый"
В 2010 г. в Перми на площади перед кинотеатром "Кристалл" установили скульптурную композицию легендарной троицы из комедий Леонида Гайдая. Работа пермского скульптора Алексея Залазаева сразу полюбилась местным жителям и стала популярной локацией для небанальных фотосессий.
Лучшие музеи Перми
- Пермский краеведческий музей (Дом Мешкова)
Музей находится в монументальном особняке, который когда-то принадлежал известному купцу и меценату Николаю Мешкову - одному из основателей Пермского университета. Старейший музей Прикамья был основан в 1890 г., а уже в 1894 г. открылся для публики.
Особого внимания заслуживают украшения в "пермском зверином стиле". Жемчужина музея - археологическая коллекция Теплоуховых, или собрание "чудских древностей". Она формировалась и в результате целенаправленных исследовательских раскопок, и благодаря случайным находкам местных жителей, которые активно скупал археолог-энтузиаст Александр Теплоухов. В постоянных экспозициях также представлены образцы старинного оружия, часы, а в фондах хранится обширная коллекция филокартии и нумизматики.
- Музей пермских древностей
Здесь собрана уникальная палеонтологическая коллекция: посетители могут увидеть настоящие скелеты древних ящеров и мамонта, которые были обнаружены на территории Пермского края. Для детей в музее проходит множество познавательных мероприятий: игровая экскурсия "Палеонтологическая экспедиция", творческие занятия "Мастерская музеезавриков", лекции о палеонтологии.
PERMM
Этот музей современного искусства был открыт в Перми в 2009 г. Он представляет современное российское искусство XX - XXI вв. и реализует различные выставочные проекты и образовательные программы. Любопытно, что сейчас учреждение располагается в здании бывшего автосалона Mercedes-Benz.
При участии музея в Перми создаются различные городские арт-объекты, которые часто вызывают неоднозначную реакцию общества. Например, "Яблоко" Жанны Кадыровой, установленное у входа в пермскую краевую библиотеку имени Горького. Надкушенное яблоко диаметром три метра, снаружи покрытое зеленой керамической плиткой, а внутри выложенное старинным кирпичом. По замыслу автора, объект символизирует активное потребительство, "откусывающее" куски от исторического облика города. Однако некоторые усмотрели в арт-объекте скрытую рекламу компании Apple.
А в 2010 г. в Перми был разработан проект "Зеленая линия" - пешеходный туристический маршрут в центральной части города, который объединяет основные исторические, культурные и архитектурные объекты. Весь маршрут включает в себя 40 главных достопримечательностей, возле них установлены информационные стенды с кратким описанием.
Парки и зеленые зоны
Сад им. Я. М. Свердлова
Раньше эта зеленая зона называлась "Райский сад". В 1865 г. из-за истощения запасов меди был закрыт медеплавильный завод, а на его месте разбили парк. Точкой притяжения для отдыхающих и любителей фотосессий является восьмиколонная ротонда. В саду также есть достаточно живописный канал со шлюзами, через который перекинуты мостики с узорчатыми коваными ограждениями. Сюда часто приезжают свадебные кортежи, чтобы по традиции повесить замок на ограждение и выбросить ключ в воду.
Сад им. В. Л. Миндовского
Заложен в 1962 г. После масштабной реконструкции он буквально преобразился. Были проложены новые асфальтовые дорожки, проведено освещение, установлены скамейки и организованы детские площадки. Кроме того, в саду В. Л. Миндовского есть множество аттракционов и каруселей для детей.
Парк культуры и отдыха "Балатово"
Балатовский парк находится на территории Черняевского лесопарка, расположенного в черте города Пермь. Лесопарк со всех сторон окружен автомагистралями, что негативно сказывается на экологии и качестве воздуха. Тем не менее, парк "Балатово" - одно из самых популярных мест для отдыха у пермяков. На благоустроенной территории есть живописные зеленые зоны, ухоженные аллеи, современные пространства и инфраструктура для занятий спортом.
Куда съездить из Перми на 1 день
В Пермском крае очень много интересных топонимов. Например, самой южной точкой региона считается поселок Куеда. Есть разные версии происхождения этого названия - от башкирского слова "кое", которое означает "колодец", или от марийского "куэ" - "береза". Сейчас этот поселок со смешным названием - крупный железнодорожный узел: через Куеду проходит ветка Казань-Екатеринбург, соединяющая Поволжье, Урал и Сибирь.
А еще Пермский край - самый "речной" регион России, он занимает 1-е место по протяженности речной сети. По территории протекает около 29 тысяч рек, общая протяженность которых составляет более 90 тысяч км. Самые длинные и живописные реки:
- Кама,
- Чусовая,
- Вишера,
- Колва,
- Косьва,
- Усьва.
Поэтому в крае хорошо развит экотуризм, ведь многочисленные реки привлекают и фанатов рыбалки, и любителей сплавов.
- Усьвинские столбы
Самая узнаваемая природная достопримечательность Пермского края. Известняковый каменный массив протянулся вдоль берега реки Усьвы на 2 км, а высота некоторых скал-останцев достигает 150 м. Чаще всего туристы здесь фотографируют 70-метровую отдельно стоящую скалу "Чертов палец". Экскурсия на Усьвинские столбы и в Каменный город (скальный массив из песчаника площадью в 30 га, расположенный на вершине хребта Рудянский спой Уральских гор) - самый популярный туристический маршрут Пермского края.
Исторически Пермский край был промышленным регионом: большинство прикамских городов выросли из заводских поселков. Но во многих из них сохранились интересные достопримечательности и памятники архитектуры.
Распространена версия, что город, ранее известный как Усолье Камское, был основан вологодскими купцами еще в XV в. В XVII в. в "соляной столице" производили 70% от всего объема добычи соли в России. Сейчас все солеваренные заводы здесь закрыты. Зато город входит в список исторических городов России, ведь в Соликамске сохранилось более 20 архитектурных памятников.
Центральный архитектурный ансамбль города включает в себя Свято-Троицкий собор с колокольней и Богоявленскую церковь. Пятиглавый Свято-Троицкий - главный собор Соликамска, был построен в 1684-1697 гг., а колокольню высотой 62 м возвели в 1713 г.
Богоявленская церковь также относится к памятникам XVII в.: она была построена в 1688-1695 гг. на средства прихожан. Храм очень богато декорирован, особенно выделяются декоративные пояса из изразцов и ажурной кирпичной кладки. В церкви находится одна из наиболее почитаемых святынь Соликамска - складень с иконой святителя Николая Чудотворца. По преданию, эта икона была подарена царем Иваном Грозным в 1552 г. после того, как местные жители пришли просить помощи в защите города от местных сибирских племен.
К концу XVII в. также относятся Спасо-Преображенский и Крестовоздвиженский соборы, еще ряд церквей датируются XVIII в. (Церковь Жен-Мироносиц, Введенская церковь).
А Дом Воеводы (1673-1688 гг.) в Соликамске - самое старое сохранившееся каменное здание Северного Урала. Любопытно, что внутри двухметровых стен есть потайные ходы (подклет и первый этаж соединены внутристенными лестницами).
- Поселок Ильинский
Главная достопримечательность поселка - Ильинский районный краеведческий музей, основанный в 1921 г. Собрание насчитывает более 21 тысячи экспонатов из имения династии Строгановых: когда-то село Ильинское было центром уральских владений знаменитых промышленников.
В музее хранится очень ценный исторический документ - Жалованная грамота Ивана IV Грозного Строгановым на владение землями в Перми Великой (одна из трех, выданных им царем на эти земли). Потомки основателя династии Аники Строганова создали на Урале настоящую империю: сначала соляную и пушную, а затем и металлургическую (именно в селе Пыскор Пермского края в 1635 г. был основан первый в России медеплавильный завод). Фактически Строгановы даже присоединяли к России новые территории: именно они снарядили поход Ермака в Сибирь в 1581-1585 гг., чтобы обезопасить свои земли и торговые пути.
В музее также можно увидеть предметы быта XIX в. и деревянную утварь с обвинской росписью, которая зародилась в Прикамье в XIX в. Это вид народной росписи по дереву, характерные особенности которого - контрастность фона и орнамента, центрическая композиция, плоскостной характер и преобладание растительных элементов декора. Ее легко отличить благодаря часто изображаемому цветку с 8 лепестками обвинской розы.
В XIX в. этот город называли чайной столицей Российской Империи: основоположником оптовой торговли чаем в России был кунгурский купец Алексей Губкин. В 2007 г. ему установили памятник. В Кунгуре сохранился обширный Гостиный двор, построенный в 1865-1876 гг. - эта локация пользуется популярностью у кинематографистов. А самая известная местная природная достопримечательность - Кунгурская пещера - сейчас закрыта для посещения.
В Кунгуре есть очень интересный в архитектурном плане Свято-Никольский храм. Современное здание было построено в 1873 г. в стиле русского "узорочья", который был характерен для русской архитектуры середины XVII в. Еще в Кунгуре есть необычный памятник "Пуп Земли" - гранитная полусфера на постаменте, ориентированная по сторонам света.
- Оса
Этот старинный город был основан в 1591 г. как один из опорных пунктов на восточных границах Русского государства. Когда-то через Осу проходил Сибирский тракт - это способствовало развитию местного купечества. На гербе города действительно изображены осы и улей, хотя считается, что название произошло от местной речки Осинки.
Свято-Троицкий собор Осы - второй по величине православный храм в Пермской епархии. Монументальное здание высотой целых 40 м возводили в 1902-1916 гг. Этот собор в русско-византийском стиле из красного кирпича поражает своими размерами и богатым декором. В городе Осе также сохранились старинные торговые ряды, храм Казанской иконы Божьей Матери, купеческие особняки, построенные в стилях классицизма и модерна.
- Хохловка
Архитектурно-этнографический музей, в котором собраны деревянные постройки из разных районов Пермского края. Здесь можно увидеть крестьянские дома с воссозданными интерьерами и предметами быта, промышленные сооружения для добычи соли и старинные деревянные церкви, датируемые XVIII в. В музее ежегодно проходит военно-исторический фестиваль "Большие маневры на Хохловских холмах".
Что посетить в Перми за 1 день:
Центр → Эспланада → Набережная Камы.Обед в центре.Музей или Театр оперы и балета вечером.
Что посетить в Перми за 2 или 3 дня:
Исторический центр Перми → Эспланада → Набережная Камы.Пермский краеведческий музей и Музей пермских древностей.Сад им. Я. М. Свердлова ("Райский сад") или парк "Балатово".Усьвинские столбы и Каменный город.Исторические города Пермского края: Соликамск, Кунгур, Ильинский.
Часто задаваемые вопросы
Куда сходить в Перми туристу впервые?
Можно посетить Свято-Троицкий Стефанов монастырь, Пермский краеведческий музей и знаменитый Пермский театр оперы и балета им. Чайковского. Вечером хорошо прогуляться по набережной и сделать памятное фото возле арт-объекта "Счастье не за горами".
Что посмотреть в Перми за выходные?
За выходные удобно посетить экскурсию на Усьвинские столбы и в Каменный город - это самая известная природная "визитная карточка" региона.
Подойдет ли Пермь для поездки с детьми?
Да, с детьми можно посетить интересные музеи или прогуляться по паркам и набережной.
Сколько дней нужно, чтобы посмотреть Пермь?
Основные достопримечательности Перми можно посмотреть за 1 или 2 дня. Но если будет время, рекомендуем посетить исторические города Пермского края.
Заключение
Пермь - город, который раскрывается постепенно. Вначале он кажется скучным промышленным центром с типовой застройкой и стандартным набором достопримечательностей (набережная, церкви и обязательная для многих российских городов улица или проспект Ленина). Но в исторических местах Пермского края можно найти много действительно интересных архитектурных памятников, а красота и величие местной природы оставят сильное впечатление даже после короткой поездки.