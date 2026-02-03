Курорт Эльбрус приостановил работу

На курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии с сегодняшнего дня ввели запрет на посещение склонов из-за повышенной лавиноопасности.

«С сегодняшнего дня, 3 февраля, введен полный запрет на посещение склонов курорта в Кабардино-Балкарии. Функционирование всех канатных дорог приостановлено, а горнолыжные трассы закрыты для катания», — сообщили в администрации курорта.

В пресс-службе института развития Кавказ.РФ пояснили, что 4 февраля специалисты Эльбрусского противолавинного отряда проведут мероприятия по принудительному спуску лавин в районе курорта и на северном склоне горы Чегет. В целях безопасности категорически запрещено посещение экотропы «Азау — Чегет — поляна Нарзанов». Также завтра с 7:30 будет перекрыта автодорога от выезда из Терскола в сторону поляны Азау.

«Безопасность наших гостей является безусловным приоритетом. Мы внимательно следим за метеорологической обстановкой и техническим состоянием склонов. Ограничения будут сняты сразу после того, как уровень лавинной опасности снизится до безопасных значений», — прокомментировал ситуацию заместитель гендиректора Кавказ.РФ Хиса Беккаев.

В администрации заверили, что о возобновлении работы курорта будет объявлено на официальном сайте и в социальных сетях после проведения необходимых мероприятий по обеспечению безопасности и нормализации погодных условий.

О погоде на Северном Кавказе

О сильных снегопадах и шквалистом ветре на высокогорье в регионах Северного Кавказа синоптики предупредили в понедельник. По прогнозу на сегодняшний день непогода сохранится в ближайшие двое суток.

«Северо-Кавказский федеральный округ: 3 февраля осадки в виде дождя и мокрого снега, в горах снег (в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии сильные осадки, в горных районах очень сильные осадки), гололедно-изморозевые явления, в отдельных районах округа ветер 17−22 м/с (в Кабардино-Балкарии до 30 м/с)», — сообщает Гидрометцентр России.

3 и 4 февраля во всех республиках округа прогнозируется лавинная опасность в горах. В Ингушетии, Чечне и на Ставрополье в среду ожидаются сильные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега.