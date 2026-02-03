Туристов предупредили о массовом сходе лавин в горах Северного Кавказа

В горах Северного Кавказа во вторник зафиксирован массовый сход лавин, который привел к блокировке автомобильных дорог, повреждению линий электропередачи и приостановке работы туристической инфраструктуры.

© tourdom.ru

Как сообщили в «Дагестанавтодоре», в Дагестане сошли сразу четыре лавины. Завалы образовались в Бежтинском, Цунтинском и Тляратинском районах. В результате движение по дорогам республиканского и местного значения на этих участках полностью перекрыто, ведутся работы по расчистке.

Опасная обстановка сохраняется и в других регионах Северного Кавказа. По данным экстренных служб, высокая вероятность схода лавин сохраняется в горных районах Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Из-за лавиноопасности временно приостановил работу курорт «Эльбрус», доступ туристов в горную зону полностью закрыт. В Домбае не работает часть канатных дорог.

Кроме того, с понедельника действуют ограничения на движение транспорта через пункт пропуска Верхний Ларс в Северной Осетии – мера связана с угрозой схода снежных масс на прилегающих участках трассы.

Ранее синоптики и экстренные службы предупреждали о сложных погодных условиях в регионе. Специалисты не исключают дальнейшего ухудшения обстановки и рекомендуют жителям и туристам воздержаться от поездок в горные районы.